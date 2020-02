Madagascar: Diplomatie. - Renforcement de la coopération franco-malgache

L'Ambassadeur de France souhaite une coopération renforcée entre Madagascar et la France.

Valse Diplomatique, hier, au ministère des Affaires étrangères à Anosy. En effet, le nouveau ministre des Affaires étrangères, le Dr. Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, a reçu trois diplomates à cette occasion.

Il s'agit notamment de l'Ambassadeur de France, de l'Ambassadeur de l'Inde, et de l'Ambassadeur de Chine. Lors de cette rencontre, l'Ambassadeur de France et le ministre des Affaires étrangères ont effectué un tour d'horizon des relations bilatérales entre Madagascar et la France, tout en se projetant sur les différents axes de coopération à renforcer. « J'ai été très heureux d'avoir cette première rencontre avec Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. C'était pour moi l'occasion de lui présenter avant tout toutes mes félicitations pour sa nomination, et de lui adresser tous nos vœux de succès dans sa mission. La France va bien sûr continuer à entretenir une relation de confiance avec le ministère des Affaires étrangères de Madagascar, car nous avons beaucoup de dossiers et de coopérations en cours », a indiqué l'Ambassadeur de France à l'issue de la rencontre.

Partenariat. L'Ambassadeur de l'Inde a également procédé à une visite de courtoisie auprès du nouveau ministre des Affaires étrangères. Outre les félicitations d'usage pour le ministre des Affaires étrangères, le diplomate indien a également mis en avant les bonnes relations anciennes et durables entre l'Inde et Madagascar, ainsi que le nouveau partenariat que les dirigeants des deux pays souhaitent mettre en œuvre. Madagascar et l'Inde partagent en effet divers domaines de coopération et d'intérêts mutuels, tels que la diplomatie, l'agriculture, la santé, la défense ou encore le tourisme. Tels ont ainsi été les objets de la rencontre entre le chef de la diplomatie malgache, Dr. Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, et l'Ambassadeur de l'Inde, Abhay Kumar, hier après-midi à Anosy.

Projets. Quant à l'Ambassadeur de Chine à Madagascar, Yang Xiaorong, elle a notamment déclaré que « la Chine soutient fermement le développement de Madagascar et compte bien travailler avec le ministère des Affaires étrangères pour renforcer davantage cette coopération gagnant-gagnant ». L'occasion d'évoquer différents sujets de coopération. Selon l'Ambassadeur de Chine, il existe plusieurs grands projets en cours actuellement entre les deux pays. Ces projets touchent entre autres la construction de routes ou encore la modernisation des réseaux de télécommunication.