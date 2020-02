Madagascar: Tourisme - Le Novotel inauguré en grande pompe

Le paysage hôtelier d'Antananarivo compte, depuis quelques jours, un nouveau venu avec le premier Novotel du pays. L'établissement a été inauguré hier.

Le Novotel Convention & Spa Antananarivo a été inauguré, hier, en présence du président de la République Andry Rajoelina et sa femme. Tout le gotha a fait le déplacement dont plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs économiques et un parterre d'ambassadeurs. L'évènement était à la hauteur de l'importance que le régime veut donner au tourisme à Madagascar. Le président a profité de l'occasion pour rappeler l'objectif de l'exécutif de voir émerger de terre des hôtels de luxe dans le pays.

Il a ainsi évoqué au moins cinq établissements du standing du Novotel. « Le but est de doubler le nombre de touristes et de rallonger la durée de vie moyenne du séjour », a fait remarquer Andry Rajoelina en mettant en avant le tourisme d'affaires. Pour lui, Madagascar devrait être en mesure d'accueillir des conférences internationales de haut niveau. En attendant, le centre de convention de la nouvelle ville Tanà-Masoandro, Madagascar pourra déjà compter sur celui du Novotel Convention & Spa. D'après Amirali Rajabali président du promoteur immobilier Eden, partenaire du groupe Accor, il s'agit du plus grand hôtel d'affaires et de convention de l'océan Indien avec, entre autres, ses cent quarante quatre chambres, ses nombreuses suites, ses restaurants, ses sept salles de réunion et son centre de convention.

Un air de déjà vu

Pour Andry Rajoelina, l'avènement du nouveau Novotel marque le démarrage du tourisme de prestige dans le pays en évoquant la promotion des complexes hôteliers de luxe. « Madagascar revient dans la course », a-t-il affirmé, en référence à la concurrence dans la région avec en tête l'île Maurice qui a dépassé depuis plusieurs années le million de touristes grâce, en grande partie, à ses infrastructures d'accueil. Dans ce sens, le président a lancé à l'endroit du secteur privé que l'État s'engage auprès d'eux pour les soutenir et les accompagner et surtout pour faciliter les investissements dans le pays. La tenue du forum Wave en septembre, à l'initiative de la Présidence autour du tourisme et du transport, va dans cette optique. Andry Rajoelina a, d'ailleurs, annoncé la possibilité de voir des croisières maritimes et fluviales grâce à l'aménagement en cours du canal des Pangalanes.

En juin 2009, Andry Rajoelina, alors président de la Transition, avait inauguré l'hôtel Ibis, le premier établissement du groupe Accor à Madagascar, toujours en partenariat avec le groupe Eden. Un peu plus de dix ans plus tard, il retrouve Amirali Rajabali, cette fois, pour l'inauguration du Novotel.