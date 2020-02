Madagascar: Pancrace - Championnat de Madagascar - Passeport pour le Challenge international de la Réunion

Une toute première. Le premier championnat de Madagascar de pancrace se tiendra ce dimanche 2 février au gymnase d'Ankorondrano. «Plus de trente combats seront au programme pour cette première édition du championnat national», a annoncé hier à Ivandry, Sahobimihaja Rafanomezantsoa, responsable de communication de la commission malgache de pancrace (CMP).

Différentes catégories seront concernées, à savoir les classe A et B, les juniors et cadets et les descendantes d'Eve seront aussi de la partie. «Nous sélectionnerons durant ce sommet national les porte-fanions qui défendront les couleurs nationales au Challenge international de la Réunion», souligne-t-il. La joute régionale aura lieu le 29 février à la Petite Île et réunira les meilleurs combattants des îles de l'océan Indien. Trente-deux clubs venant de cinq grandes villes du pays seront représentés. Neuf clubs chacun représenteront les comités d'Antananarivo et Antsirabe, l'équivalence de la ligue.

Mahajanga et Toamasina auront respectivement sept et six clubs porte-fanions chacun. Et un club de Moramanga envisagera également d'envoyer ses meilleurs combattants.