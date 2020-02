Congo-Kinshasa: Gouvernement - Mise en place d'un comité multisectoriel de suivi de l'évolution du Coronavirus

Le comité, à en croire le compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi 31 janvier, examinera entre autres « la possibilité de rapatriement des compatriotes présentement en Chine qui pourraient être exposés au risque de contamination ».

Le gouvernement congolais prend très au sérieux la menace que représente le coronavirus qui s'est déclaré tout récemment en Chine. Ce pays étant l'un des principaux partenaires commerciaux de la RDC, il y a de quoi que l'Exécutif national prenne des mesures préventives nécessaires pour mettre à l'abri ses nombreux ressortissants établis en Chine. Lors de la dix-neuvième réunion du Conseil des ministres tenu le vendredi 31 janvier, cette question a été passée au crible par les membres du gouvernement qui, après débats et délibération, ont décidé de mettre sur pied un comité multisectoriel pour suivre l'évolution du coronavirus chargé d'examiner la possibilité de rapatriement des compatriotes vivant en Chine, exposés au risque de contamination.

Ce Comité, à en croire le ministre de la Communication et Médias et Porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, « examinera entre autres la possibilité de rapatriement des compatriotes présentement en Chine qui pourraient être exposés au risque de contamination ». Et d'ajouter, toujours dans son compte-rendu, que « les Congolais sont invités à s'abstenir de voyager pour la Chine jusqu'à nouvel ordre sauf en cas d'urgence ». A noter que les ministres de la Santé, de la Coopération internationale, de Transport, des Affaires sociales et des Affaires étrangères font partie de ce comité multisectoriel. Cette épidémie récemment décrétée comme «urgence mondiale» par l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore de traitement et a déjà touché vingt et un pays.

Il y a lieu de signaler que, dès la déclaration de coronavirus, le gouvernement avait déjà activé ses dispositifs sanitaires dans les grands aéroports pour prévenir contre la propagation. Face à ce danger et compte tenu de trafics aériens importants qui s'effectuent entre la Chine et la RDC, le ministère de la Santé avait installé de services spécialisés de l'hygiène dans les quatre grands aéroports du pays. Ceci, dans le but de détecter et prévenir contre cette épidémie. « Si nous arrivons à détecter de cas suspects, ils seront mis en quarantaine pour subir d'autres examens approfondis. Au cas où la maladie est confirmée, nous allons devoir la soigner », avait indiqué, en son temps, le ministre de la Santé, Eteni Longongo.

Rappelons que le coronavirus a été découvert en Chine dans un marché de fruits de mer à Wuhan dans la province de Hubei, au centre de la Chine. Pour l'heure, le virus a contaminé près de 1291 nouvelles personnes, faisant passer le nombre des malades confirmés à plus de 4 000 dans toute la Chine depuis son apparition au mois de décembre 2019.