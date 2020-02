Burkina Faso: Fabien Dao - «Bablinga, la peur de rentrer au Burkina Faso»

interview

Être sélectionné au plus grand festival du court métrage au monde est une grande reconnaissance. Reste à se faire remarquer entre les 450 films projetés et issus de 58 pays. Le cinéaste franco-burkinabè Fabien Dao partage avec nous ses idées sur Bablinga et ses espoirs concernant le festival qui vient d'ouvrir ses portes le 31 janvier au soir à Clermont-Ferrand.

Sélectionné parmi les jeunes talents du cinéma africain pour « Regards d'Afrique » à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, le réalisateur franco-burkinabè fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes prête à inverser le regard, renverser les rôles, et à convoquer les fantômes pour changer la rive. Fils du cinéaste burkinabè Mustapha Dao, Fabien a d'abord entamé des études d'infirmier et de chimie avant de se lancer à son tour dans le cinéma, après un concours réussi à la prestigieuse école de la Fémis.

Suite aux premières réalisations Le Caïman de Boromo (2015) et Il pleut sur Ouaga (2017), il présente aujourd'hui dans la capitale mondiale du court métrage, Bablinga. Son troisième film met en scène l'histoire d'un Burkinabè en France et raconte de manière à la fois subtile et poignante la question déchirante du retour au pays. Porté par une esthétique iconographique et musicale très réussie, son récit nous transmet délicatement ses sentiments personnels pour en faire une expérience universelle. Entretien.

Au début de Bablinga, nous voyons un homme face à la mer. Qui est cet homme et où se trouve-t-il ?

Fabien Dao : C'est l'histoire d'un homme d'origine burkinabè qui a installé son bar dans le sud de la France. Il a toujours dit, quand son bar fermerait, qu'il retournerait vivre au Burkina Faso. Le film se passe au moment où son bar doit fermer. Il parle des sentiments qu'il éprouve à ce moment-là. Il a peur de rentrer au Burkina et il reçoit la visite de fantômes qui viennent faire une fête avec lui...

Le retour au pays, est-ce une question qui vous préoccupe, sachant que votre père avait réalisé dans les années 1980 des courts métrages au Burkina Faso ?

Exactement. C'est forcément un sujet qui m'intéresse. Mon père était burkinabè. Le personnage de mon film est très inspiré de mon père et de ce que j'ai pu observer de lui. C'était une bonne inspiration pour faire le film. Mon père avait le même parcours que le personnage du film, sauf qu'il ne tenait pas de bar... Il est venu en France, il est resté ici, et il a toujours dit qu'il rentrerait au pays, mais il ne l'a jamais fait. Cela m'a intéressé de travailler ce sentiment : la peur que peuvent sentir certaines personnes exilées ou qui ne se sentent pas chez elles en France, mais qui ont peur de rentrer dans leur pays d'origine. C'est un sentiment douloureux que j'ai traité avec légèreté pour que ce soit intéressant à regarder.

Longtemps, nous avons regardé les Africains venant en Europe. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes inversent ce regard. Par exemple, la Franco-Sénégalaise Mati Diop ausculte dans Atlantique la situation des femmes qui restent au Sénégal et pleurent les morts des migrants, avant de finalement se révolter. L'écrivain béninois Sedjro Giovanni Houansou parle dans Les inamovibles du retour impossible des émigrés dans leur propre pays.

Cette inversion du regard, est-ce une tendance lourde dans notre société actuelle ?

Ce film fait suite à mon court métrage précédent, Il pleut sur Ouaga. Il parlait d'un jeune au Burkina Faso qui rêvait de partir en France. Il y a une histoire d'amour. Il tombe amoureux d'une fille, donc il reste au pays. Je trouvais ça intéressant, dans l'air du temps, de parler de l'autre sens. C'est comme si ce film se passait plusieurs années après. C'est presque le même personnage, mais qui a pris des années. Il parle de l'autre point de vue, porte un autre regard. C'est quelque chose qui me semble assez actuel.

C'est ici, au festival de Clermont-Ferrand, que Mati Diop avait présenté un court métrage qui est devenu son premier long métrage, Atlantique, acclamé au palmarès du Festival de Cannes. Même cas de figure chez Ladj Ly avec Les Misérables. Qu'attendez-vous quand vous présentez aujourd'hui ici votre court métrage ?

Quand on vient au festival du court métrage, en général, on veut faire derrière des longs métrages. C'est souvent le parcours. Mon objectif est de travailler sur un long métrage. J'ai commencé à écrire un projet et j'aimerais le mener à terme. Les festivals, cela sert à rencontrer des gens et à travailler peut-être après avec eux.