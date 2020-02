Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002 PUR fier de sa représentativité nationale

Créé le 30 janvier 2002, le Club 2002 Parti pour l'unité et la République (PUR) a soufflé jeudi dernier ses dix-huit bougies. Son secrétaire général, Juste Désiré Mondélé, qui a animé une conférence de presse à Brazzaville, est revenu sur le bilan de cette formation politique.

D'une association rassemblant les compatriotes autour des idéaux de paix, de développement et surtout d'unité nationale au départ, à un parti politique d'idéologie chrétien-démocrate, le Club 2002 PUR a connu toutes les mutations, a souligné Juste Désiré Mondélé. En effet, l'orateur a fait un aperçu de cette association, devenue un parti politique à l'initiative de son président fondateur, le révérend pasteur Guy César Wilfrid N'Guesso.

En qualité d'association, le Club 2002 a participé en 2002 à toutes les élections organisées en apportant un soutien à l'action politique du président de la République. Cinq ans après sa vie associative, il s'est mué en parti politique en 2007 et devient alors le Club 2002 PUR. « C'est un parti qui a subi toutes les mutations évolutives normales partant d'une association à un parti politique. Le Club aujourd'hui affiche 46 élus locaux, un député et un sénateur ; un président du conseil départemental dans le Niari », s'est réjoui Juste Désiré Mondélé », précisant que le parti dispose également d'un premier secrétaire au conseil municipal et départemental de Brazzaville et un deuxième secrétaire au bureau du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire.

Un allié naturel du PCT

Interpellé sur la nature des relations liant le Club 2002 PUR au Parti congolais du travail (PCT), Juste Désiré Mondélé a rappelé que les deux partis ont un dénominateur commun : la personne du président Denis Sassou N'Guesso. « Le Club 2002 soutient de façon indéfectible le président du comité central du PCT. Pour nous, le Club 2002 est un allié naturel du PCT. Nous sommes avec le PCT, nous marchons avec lui comme allié. Nous avons un lien direct et sans ambigüité. Il n'y a pas de flou dans les relations entre le Club 2002 PUR et le PCT », a-t-il coupé court, reconnaissant que son parti a aussi bénéficié du soutien du PCT, parti moteur de la majorité présidentielle pour avoir autant d'élus.

Pour lui, bien qu'étant d'idéologies différentes, à savoir Chrétien-démocrate et social-démocratie, le Club 2002 PUR et le PCT ont un point commun, notamment la solidarité, l'entraide et le soutien.

Quant à certains cadres qui quittent souvent le Club 2002 pour le PCT, il a rappelé qu'il ne s'agit pas du débauchage mais des choix à respecter d'autant plus que l'objectif recherché est l'efficacité et le soutien total au président Denis Sassou N'Guesso. « Après dix-huit ans, j'ai aussi appris que la vie politique n'était pas un fleuve tranquille. Et que pour grandir dans la vie politique, il fallait faire face à certains évènements. Le Club 2002 a quarante-six élus locaux issus de tous les départements. Avec le PCT, nous sommes les deux partis à avoir une représentativité dans tous les départements », a conclu Juste Désiré Mondélé.