Congo-Brazzaville: Politique nationale - Juste Désiré Mondélé qualifie « d'irresponsable » la démarche de Pascal Tsaty-Mabiala

Le secrétaire général du Club 2002 Parti pour l'unité et la République (PUR), qui a animé une conférence de presse le 30 janvier à Brazzaville, à l'occasion de ses 18 ans d'existence, n'a pas ménagé le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tsaty Mabiala, qui propose, entre autres, le report de la présidentielle de 2021.

Interrogé par la presse sur l'offensive diplomatique que mène depuis quelques jours le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) auprès de certaines représentations étrangères accréditées au Congo, Juste Désiré Mondélé a qualifié cette démarche de« totalement irresponsable ».

En effet, pour lui, le chef de file de l'opposition est allé trop loin en s'adressant aux diplomates au lieu de s'arrêter à la déclaration rendue publique le 26 décembre dernier. « En même temps, on revendique notre indépendance, en même temps, il arrive que les cadres lorsqu'il faut prendre des raccourcis vont à l'Union européenne (UE) et au Pnud. Mais vous entendez rarement qu'on a parlé avec le groupe africain par exemple », a-t-il critiqué.

D'après lui, si cette démarche émane des diplomates, le Club 2002 PUR est ouvert pour échanger avec eux pour leur donner sa position. « Nous allons leur dire que le Congo se porte bien, il n'y a pas de crise politique dans le pays. Comme la plupart des pays de la sous-région, le Congo est en train de subir une crise conjoncturelle économique qui est en train de passer. Donc, nous ne voyons pas pourquoi on voudrait créer une crise artificielle alors qu'il y a des foyers de tensions dans la sous-région », a-t-il mis en garde.

En effet, l'Upads avait présenté à la délégation de l'UE et au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ses propositions concernant le dialogue national et l'élection présidentielle de 2021. Ainsi, la première formation politique de l'opposition a réitéré ses cinq propositions parmi lesquelles la mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale dont la mission s'achèvera avec l'élection du nouveau président de la République ; la prolongation de deux ans du mandat du chef de l'Etat jouissant de toutes ses prérogatives constitutionnelles, avec la clause de ne pas se présenter au scrutin présidentiel.

« Mais, attention ! On peut tout faire mais tout n'est pas non plus permis parce qu'il y a les règles de jeu. Les règles de jeu sont définies par le texte fondamental, la Constitution. Lorsque l'on veut de façon artificielle sortir de cette constitution pour faire une espèce de transition, donc remettre en cause son propre statut et les fondamentaux de la République, surtout lorsqu'on fut acteur politique direct très impliqué dans ce que le pays a connu comme tragédie... avec tout le respect du chef de file de l'opposition, c'est totalement irresponsable », a-t-il insisté.

Juste Désiré Mondélé pense qu'il est temps pour l'opposition de s'organiser afin de préparer les élections d'autant plus qu'au niveau de la majorité présidentielle dont le Club 2002 est membre, l'heure est au travail pour consolider la base afin d'offrir une victoire éclatante à leur candidat à l'élection de 2021, Denis Sassou N'Guesso.

Concernant la tenue du dialogue national, le Club 2002 PUR, qui a participé à toutes les concertations politiques organisées dans le pays, s'est dit disposé à y prendre part pourvu que cela se passe dans le cadre du Conseil national du dialogue. « Chaque fois qu'il y a eu des élections, souvent cela a été précédé par une grande rencontre. Je pense que proposer l'inconnu que l'on réclame l'amélioration du processus électoral, nous n'avons fait que cela. C'est légitime et normal. Visiblement, dans les recommandations de Sibiti, il restait la biométrie. Si ce n'est que cela, on pose le problème. Mais lorsqu'il s'agit de mettre entre parenthèse la Constitution de la République, j'avoue que ce n'est pas une proposition constructive », a-t-il conclu, se réjouissant de voir aujourd'hui l'opposition rebondir les résultats de Sibiti.