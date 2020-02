Congo-Brazzaville: Disparition - Le footballeur Jean-Luc Ntsélan-Tsiéné s'en est allé

L'ancien joueur de l'étoile du Congo et des Diables rouges, Jean-Luc Ntsélan-Tsiéné, s'est éteint le 28 janvier à Pointe-Noire à l'âge de 67 ans.

Affectueusement appelé « Mawa » par ses supporters, Jean-Luc Ntsélan-Tsiéné, qui a fait de beaux jours de Télésport, Etoile du Congo et Petrosport fut un milieu de terrain très apprécié par ses fans dans les années 1980. Sa vision de jeu, la clairvoyance de ses passes et ses tirs fumants ont fait de lui l'une des figures marquantes du football congolais, surtout de l'étoile du Congo lors des compétitions locales et et des coupes africaines de clubs disputées par les Stelliens. En équipe nationale, ses qualités de milieu de terrain et d'excellent passeur ont fait sa gloire pendant toute sa carrière.

Nullement désavantagé par son gabarit, Jean-Luc Ntsiélan Ntsiéné parcourait de nombreux kilomètres sur l'aire de jeu comme un véritable marathonien. Infatigable et doué d'un souffle inépuisable, Ntsélan s'est aussi fait remarquer pour ses frappes lourdes et comme un excellent tireur de coups francs. Après le départ de Ndomba Géomètre pour l'hexagone en 1982, Jean-Luc Ntsélan Ntsiéné était devenu le maître à jouer de l'équipe de l'étoile du Congo puis plus tard des Diables rouges.

Présent lors de la phase finale de la CAN 1978 au Ghana avec les Diables rouges, Jean-Luc Ntsélan Tsiéné a également été l'un des artisans du bon parcours des Diables rouges en Coupe de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale en 1984 à Brazzaville, battus seulement en finale aux tirs aux buts par le Cameroun. Après l'Etoile du Congo, Jean-Luc Ntsélan Ntsiéné a pris sa retraite footballistique à Pointe-Noire après avoir servi le club Petrosport de la localité.

Adieu ! Ntsélan. Que la terre te soit légère !