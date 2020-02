Soudan: Abul-Gheit reçoit le ministre d'État aux Affaires étrangères

Khartoum — Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Abul-Gheit, a reçu ce samedi le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Omer Gamar Eddine Ismail, qui dirige la délégation du Soudan à la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue Arabe, qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter du plan de paix américain entre les Palestiniens et les Israéliens.

Une source officielle du secrétariat général de la LEA a noté qu'Abul-Gheit et Gamar Eddine ont discuté des derniers développements au Soudan et des efforts déployés par les institutions de l'État soudanais pour consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité dans le pays, relever les défis économiques urgents il fait face et complète les exigences de la période de transition.

La source a ajouté qu'Abul-Gheit, de son côté, a affirmé l'engagement de la Ligue arabe à poursuivre son rôle de soutien au Soudan à cette étape importante en mobilisant un soutien arabe coordonné pour répondre aux diverses priorités et besoins du Soudan pour lui permettre de dépasser les défis transitoires, en particulier le succès du processus de paix entre le gouvernement et les mouvements armés, le soulagement des dettes étrangères du Soudan et la levée du nom du Soudan sur la liste des États qui parrainent le terrorisme.