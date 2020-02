Soudan: Le comité soudano-djiboutien reprend son travail demain

Djibouti, 1er Fév. (SUNA) L'ambassadeur du Soudan à Djibouti Hamza Al-Amin a affirmé la reprise des travaux du Comité soudanais de Djibouti après la visite du Premier ministre Dr Abdullah Hamdok à Djibouti demain.

Dans une déclaration à (SUNA), l'ambassadeur a qualifié la visite du Premier ministre à Djibouti d'historique, car il s'agit de la première visite d'un haut fonctionnaire soudanais après la glorieuse révolution de décembre, notant que la période à venir verra les réunions du comité ministériel entre les deux pays à Khartoum et que la dernière réunion du comité s'est tenue à Djibouti en 2014.

Il a révélé que la stratégie de la présidence soudanaise auprès de l'IGAD est basée sur la coopération économique entre les États membres et sa structure pour devenir une organisation économique régionale, en plus de réaliser la sécurité et la paix dans la région de l'IGAD, de parvenir à la paix dans le sud du Soudan et à la stabilité du la situation en Somalie.

L'ambassadeur du Soudan à Djibouti a indiqué que le Premier ministre jettera les bases du nouveau siège de l'organisation IGAD à Djibouti, financé par les pays donateurs de l'organisation lors de sa visite dans les ports de Djibouti et de Djibouti Telecom.

L'ambassadeur a déclaré que la visite est en réponse à l'invitation du président djiboutien Ismail Omar Gueleh, en plus d'informer les dirigeants africains de l'évolution politique et économique au Soudan, et de discuter du développement des relations bilatérales entre les deux pays.