Ile Maurice: Collision avec un tram - La conductrice hospitalisée en état de choc

Elle ne s'est pas encore remise de ses émotions. Cette habitante de Pailles de 40 ans a été admise à l'hôpital Wellkin à Moka hier après-midi. Emmenée au poste de police de Rose-Hill pour sa version des faits après que sa voiture est entrée en collision avec le tram, à la jonction des rues Malartic et Vandermeersch à Rose-Hill, la quadragénaire, une esthéticienne, n'a pas pu donner de déposition. En état de choc, elle n'a pu s'exprimer et elle a demandé à être transportée à l'hôpital.

L'accident, qui s'est produit vers 11 h 15, est le premier impliquant un tram du Metro Express depuis sa mise en opération en décembre. Alors que Mauricio se dirigeait vers Rose-Hill, la Kia Picanto que conduisait l'habitante de Pailles a tourné dans le sens interdit en effectuant un left turn non autorisé dans la rue Malartic.

La police de Rose-Hill a été appelée sur les lieux. Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels et aucun blessé n'est à déplorer. Bouleversée, la conductrice aurait laissé entendre qu'elle ne savait pas qu'elle n'avait pas le droit de tourner à gauche avant qu'on l'emmène au poste de police. Le tram impliqué dans l'accident est pour sa part hors service.

«Conduite par habitude»

La police et la Communication Officer de Metro Express Ltd, Shirley Cateaux, lancent un appel aux automobilistes, en leur demandant de respecter le Code de la route. Un panneau indiquant clairement l'interdiction de tourner à gauche est placé à cette intersection. Elle a rappelé qu'il y a une voie depuis Rose-Hill qui débouche sur la rue Rochecouste et mène à la rue Malartic. De leur côté, plusieurs automobilistes se plaignent de ne plus savoir quelle rue emprunter depuis l'arrivée du métro.

L'accident était prévisible, selon le conseiller municipal de BeauBassin - Rose-Hill Mohammad Abdulla Zaed Nanhuck. «Ti dir pou ena problem. Ti dir bizin met barier», ne cesse-t-il de marteler. Il espère que désormais, les autorités seront plus attentives aux propositions et prendront les mesures nécessaires pour la sécurité du public.

Sollicité, un haut gradé de la police explique que malheureusement beaucoup d'automobilistes conduisent par habitude et ne respectent pas les nouveaux règlements. «Les gens ne conduisent pas selon le Code de la route mais par habitude. Zot ti abitié kapav viré mé kouma ou met enn pano pa gagn drwa viré zot pa respekté. Ena enn grand reedikasion bizin fer», explique-t-il.

Questions à... la direction de Metro Express Ltd : «Les Train Captains sont formés pour anticiper les dangers... »

D'après les images de l'accident qui s'est produit ce 31 janvier, la conductrice de la voiture semble fautive. Mais bon nombre de personnes s'interrogent sur la mise en place de barrières de protection. Est-ce finalement une solution envisagée par Metro Express Ltd (MEL) ?

La mise en place de barrières est une possibilité actuellement à l'étude avec les autorités concernées notamment la Road Development Authority (RDA), la police, la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) et le ministère du Transport et du Light Rail. La configuration technique, l'impact sur le trafic, la sécurité et la fiabilité et l'intégration du système sont autant de facteurs qui doivent être pris en considération.

Cette intersection à Vandermeersch était-elle considérée comme un «accident-prone zone», d'où les précautions prises pour le marquage de la route et les panneaux, sans compter la présence de policiers à cet endroit ?

Toutes les intersections ont été conçues par des experts dans le domaine et ont été faites selon les standards internationaux comme en Europe et ailleurs dans le monde notamment par SYSTRA de France, CAF d'Espagne et COWI d'Europe. En plus les designs ont été validés et approuvés par les consultants de RITES de la RDA. Le Transit Signal Priority System, les marquages au sol, les panneaux de signalisations sont, entre autres, les mesures de sûreté appliquées pour ce genre d'intersection selon les pratiques internationales. D'autre part, pour les mouvements interdits, les informations sur les itinéraires alternatifs ont été communiquées et une nouvelle voie d'accès a été créée sous le viaduc du métro spécialement pour les personnes souhaitant accéder à la zone autour de Malartic depuis Vandermeersch.

Les policiers, malgré tous leurs efforts, n'ont pas pu éviter l'impact de ce matin. Que pense faire MEL pour empêcher qu'il y ait d'autres accidents à cet endroit ?

Nous allons continuer la campagne de sensibilisation avec la police pour que les automobilistes respectent les panneaux et les feux de signalisation. Cette campagne a été faite bien en amont de la mise en service et se poursuivra à la télévision et à la radio. Globalement nous constatons que les usagers de la route sont respectueux des règles mais dans ce cas précis, l'automobiliste a fait un mouvement interdit et clairement indiqué par les panneaux de signalisation.

Même si le «Train Captain» prend toutes les précautions, il ne pourra contrôler la conduite des automobilistes, ce qui met les passagers du métro à risque, du moins à ce tronçon. Est-il envisageable de condamner cette route au passage du métro uniquement ?

Ce projet a été conçu pour être en intégration avec les autres modes de transport dans son environnement urbain. Les trains roulent à vitesse réduite dans les zones urbaines et les Train Captains sont formés pour anticiper les problèmes qui pourraient surgir.

A-t-on accordé une attention particulière aux autres intersections de ce type en vue de prévenir d'autres accidents ?

Les intersections ont été configurées et étudiées en détail avec l'approbation de toutes les autorités compétentes notamment la police, la RDA, la TMRSU, le ministère du Transport et du Light Rail pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Qui se chargera des réparations sur Mauricio ? A-t-on l'expertise nécessaire pour réparer le tram ici ?

Dans ce cas précis, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Toutefois à savoir qu'au niveau de Metro Express Ltd, nous avons une équipe qui assure la maintenance des trains avec l'expertise du constructeur, c'est-à-dire CAF. D'ailleurs, toute l'équipe est à Maurice.