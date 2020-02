Ile Maurice: Collège New Eton - Les jeux d'antan de retour dans la cour de récré

Imaginez une cour de récré où le portable est inexistant. Pas de sonnerie à vous faire exploser les tympans. Pas de jeunes penchés à taper sans relâche sur un écran. Un rêve pour certains, mais c'est la réalité au collège New Eton, à Rose-Hill. Depuis quatre mois, la direction du collège a trouvé une méthode pour non seulement unir tous les élèves mais aussi les aider dans le développement de leur personnalité.

Il est 11 h 25. La cour de récréation du collège New Eton est bondée. Il ne faut pas oublier que l'établissement compte 900 élèves. Dans les quatre recoins, les garçons sont répartis en petits groupes. Certains jouent au tennis de table, d'autres font une partie de pétanque et d'autres encore s'initient aux échecs ou au scrabble.

En somme, chacun pratique une activité qui lui plaît. C'est justement l'avis de Farhan Nazmun. Ce dernier a développé une réelle passion pour le scrabble. «Je sais qu'en y jouant, j'améliore mon vocabulaire. Mais ce n'est pas tout. Cela me permet également de me faire des amis.» Cet élève, qui est en Grade 11, agit également comme modérateur. En quoi consiste cette mission ? «Sur chaque site d'activité, il y a des garçons des classes supérieures qui supervisent les plus jeunes. Nous les aidons à maintenir l'ordre et à faire en sorte que chacun puisse se respecter.» Il avoue qu'au fil des jours, il a réussi à tisser des liens d'affinité avec d'autres collégiens.

Cette expérience, il veut que les autres puissent la vivre tout comme lui. C'est le cas de Lovendrick Charmier. Élève du Grade 9, il a surtout pour habitude d'observer les autres. «Mais je ne serai pas contre l'idée d'apprendre à manier une raquette de tennis de table ou encore de m'exercer à la pétanque.» Malgré le fait de vivre dans un monde où la technologie a pris le dessus sur les échanges humains, lui préfère ranger son portable. «On a vu que l'on peut s'en passer, alors je préfère l'éteindre quand je fais mes devoirs.»

Stratégies, amitiés et vocabulaire

Son ami Ayush Erkadoo abonde dans le même sens. «Nous avons réalisé que ces jeux nous permettent de développer des stratégies, des amitiés et aussi que le scrabble nous aide à améliorer notre vocabulaire. Tout ce que le portable ne peut faire jusqu'à présent.»

Pendant que les jeunes s'adonnent à ces activités, les professeurs se laissent eux aussi entraînés dans les jeux. On les retrouve auprès de ceux qui jouent aux échecs, au Ludo, même auprès de ceux qui jouent à la pétanque. Pour Oomanedi Cudian, manager de l'établissement, c'est un projet qui trotte dans sa tête depuis plusieurs mois et qui prend forme aujourd'hui. «J'ai vu des enfants accroupis sur leurs pupitres. Sur leurs genoux, leurs téléphones et un film qui est diffusé. Comment rester insensible à cela ?» Du coup, avec l'aide des professeurs, ils ont échafaudé l'idée d'introduire des activités et de «bannir» les portables de la cour de récré.

«Nous avons eu le soutien des parents pour mener à bien notre projet. L'association des parents d'élèves a même acheté des jeux et a aidé à l'aménagement des cours de pétanque. Coût de ces investissements : Rs 92 000.» Et intrigués par certains jeux qu'ils ne connaissaient pas comme les jeux de serpent ou même le Ludo, les enfants y ont vite adhéré. «Certains élèves sont même venus me dire que grâce à ces jeux, ils ont appris à compter. Ils apprennent au quotidien les valeurs de la vie comme la tolérance et la patience.»

Pour continuer à donner le bon exemple au collège, même les professeurs n'utilisent pas leur portable en classe. «Il y a un coin réservé à l'usage du téléphone. Ils doivent donner le bon exemple.» En sus de la mise en opération de ces jeux, la manager a introduit ce qu'elle appelle le «quiet time» dans l'établissement. «Juste après l'assemblée matinale et après la récré, tous les collégiens ont droit à une petite session de relaxation. Cela leur permet d'être plus sereins pour démarrer les périodes.»

À présent, la direction du collège espère que d'autres établissements pourront suivre leurs traces et amener les jeunes à oublier pendant quelques heures l'existence du téléphone mobile...