Ile Maurice: Recensement electoral - Au-delà du «business as usual»

La première phase de l'exercice annuel du recensement des électeurs a démarré le vendredi 31 janvier et y sera mené jusqu'au 15 février prochain. L'express a accompagné deux équipes dans la circonscription no. 5 (Pamplemousses/Triolet), le premier jour de l'exercice. Un exercice qui, cela soit dit, sera suivi de près surtout après la polémique qui a éclaté après que 6 813 électeurs n'avaient pu accomplir leur devoir civique, le 7 novembre 2019.

17h30. Pamplemousses. Comme convenu, l'on rencontre Daneesha Gopaul, «registration officer» de la circonscription, Anand Chummun, «chief canvasser», Raj Mungur, «principal canvasser» et Pratibha Jhowry-Jhugursing, «canvasser.» Anou al fer resansman ! Toc toc toc ! Parfois, on est accueilli par le chien (voir des chiens) avant que le maître n'apparaisse. Il faut faire attention quil/s soit/soient en laisse...

Les officers se présentent à celui ou celle qui leur ouvre la porte. Cette année-ci, le canvasser ne pose pas que les questions classiques. Soit, si ceux qui habitaient cette maison lors du derniers recensement y sont toujours, s'il n'y a personne qui a atteint ou qui atteindra ses dix-huit ans entre le 16 août 2019 et 15 août 202, et s'il n'y a pas de nouveaux adultes venus habiter ce demeure. Ou encore de demander à l'électeur de vérifier si tous les noms sont bien écrits, et s'ils avaient pu voter lors des dernières élections générales. Cette fois-ci, on demande également s'il n'y a pas d'électeurs en situation d'handicap. Pourquoi ? «Afin qu'on puisse noter et prendre des dispositions nécessaires lors du prochain scrutin. Car, jusqu'à présent, ce n'est que lorsqu'électeur vienne accomplir son devoir civique qu'on prend connaissance de son handicap et ainsi le diriger vers une classe aménagée pour ces besoins. La commission électorale souhaite ajouter un plus,» nous explique Daneesha Gopaul.

Maison 1: l'inscription de trois électeurs. Maison 2: aucun adulte étant présent, Pratibha Jhowry-Jhugursing quitte un mémo (un document signé par le commissaire électorale, Irfan Raman, expliquant aux électeurs le deroulé de cet exercice. Il s'agit d'une pratique qui avait été stoppée car les gens jetaient ce papier, mais qui, en raison de la polémique des élections générales de novembre 2019, a dû être réintroduite) avec l'ado qui nous a ouvert la porte. Il va falloir repasser. Maison 3: on inscrit cinq électeurs. Ici, deux membres de la famille souffleront leurs dix-huitième bougie, l'année prochaine.

Pendant ce temps, Anand Chummun passe des coups de fils à ceux qui s'étaient présentés au centre de vote, le 7 novembre dernier mais dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale. Appel 1: c'est le père de l'électeur 'malheureux' qui décroche. Son fils n'habite plus chez lui, et il n'a aucun numéro de contact de ce dernier. «La canvasser va devoir chercher auprès des voisins. Peut-être qu'ils sauront quelque chose», nous dit Daneesha Gopaul. Appel 2: la personne se trouvait toujours à Port-Louis (il était alors peu après 18h). On l'entend demander à l'autre bout du fil «kouma ounn gayn mo nimero ?» Visiblement, il a oublié qu'il en avait laissé lorsqu'il n'avait pas pu voter.

On quitte Pratibha Jhowry-Jhugursing et Raj Mungur à leur besogne. On poursuit notre route. Après Pamplemousses, direction Calebasses. L'on rencontre Sandhya Bahadoor qui procède à l'enregistrement d'un couple qui habite l'endroit depuis une décennie mais ne s'est pas inscrit à Calebasses. Car, le mari, Imamboccus Abdool Allygafoor, ancien conseiller du village de Piton votait toujours dans cet endroit. L'année dernière, il s'est présenté au centre de vote de Calebasses mais n'avait pas pu accomplir son devoir civique vu que son nom n'y figurait pas.

Entretemps, chez Sandhya Bahadoor, c'est sa fille Parnashri qui se fait inscrire pour la première fois, sous le regard de son père Ramess, lui, un principal canvasser. Cette étudiante en Grade 13 a eu 18 ans, le 5 janvier dernier. C'est la canvasser Chhaya Ramgoolam qui s'attele à la tâche.