Afrique du Nord: Jeux arabes féminins des clubs-2020 - L'Algérie présente dans 5 disciplines à Sharjah

Alger — Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prendront part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes, a-t-on appris auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie sera absente dans les épreuves d'athlétisme, ce qui va réduire ses chances de garder son titre de champion au tableau final des médailles.

Au total, 15 pays arabes sont annoncés à ce rendez-vous sportif qui se disputera dans neuf disciplines.

Les derniers préparatifs de la participation nationale à la 5e édition de ces Jeux ont été évoqués jeudi dernier lors d'une réunion tenue au siège du COA qui, à l'instar des autres instances olympiques arabes, prend en charge le dossier de la participation algérienne.

Les Emirats arabes sont attendus avec 14 clubs, l'Arabie saoudite avec 12 clubs, le Bahreïn (8), la Jordanie (6), le Koweït (6), l'Algérie (5), l'Egypte (4), la Libye (3), la Syrie (3), le Soudan (2), la Tunisie (2), la Palestine (2), l'Irak (1), le Maroc (1) et Oman (1).

Selon le comité d'organisation, les épreuves de karaté aux Jeux arabes féminins des clubs-2020 enregistre la plus forte participation avec 12 équipes, suivies du tennis de table (10 clubs), le volley-ball (9), le basket-ball (9), l'athlétisme (8), le tir sportif, l'escrime et le tir à l'arc (7 clubs chacun) et enfin l'équitation (5).

D'autre part, un séminaire sur "le sport féminin dans les médias arabes" est prévu en marge des compétitions de la 5e édition des Jeux arabes féminins des clubs.