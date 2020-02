Congo-Brazzaville: Coopération - Collaboration douanière entre la France et le Congo

La directrice générale des douanes et droits indirects de la République française, Isabelle Braun-Lemaire, et son homologue de la République du Congo, Guénolé Mbongo Koumou, ont signé un Accord-cadre de collaboration douanière à Montreuil, près de Paris.

La cérémonie près de la capitale française s'est déroulée le 28 janvier en présence des experts aux affaires douanières des deux pays. Parmi eux, citons par exemple Hermann Rodney Gouellet, conseiller à la fiscalité et aux douanes du ministère des Finances et du Budget, assisté d'Alexis Ekaba, premier conseiller de l'ambassade du Congo en France.

Cet accord, signé d'une part par Isabelle Braun-Lemaire et d'autre part par Guénolé Mbongo Koumou, fait suite à la visite de travail qu'avait effectuée, en France début septembre 2019, le chef de l'État Denis Sassou N'Guesso. Dans son préambule, il fixe le cadre de la collaboration en matière douanière, recommandée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), dans le but de renforcer le partenariat entre l'administration des douanes françaises et l'administration des douanes congolaises.

Il tient compte également du déficit des compétences et du départ massif à la retraite des cadres de la catégorie A au sein de l'administration des douanes congolaises. L'Accord bilatéral, composé de trois chapitres, vise deux aspects principaux : la formation et l'assistance technique. Sur son premier volet, deux élèves-inspecteurs seront désormais accueillis chaque année à l'école nationale des douanes à Tourcoing, dans le nord de la France, pour une formation spécialisée et approfondie. Sur son second volet, l'assistance technique portera sur la surveillance et les enquêtes douanières.

Les signataires de cet accord ont partagé la nécessité de renforcer les capacités de l'administration des douanes congolaises en matière de mobilisation des recettes.

Pour passer de la parole aux actes, un agent des douanes congolaises participera à la session de formation sur la surveillance aérienne qui aura lieu à Dakar, au Sénégal, courant juin 2020.

Saisissant l'opportunité de cette rencontre, le directeur des douanes et des droits indirects de la République du Congo, Guénolé Mbongo Koumou, a présenté à son homologue de France la nouvelle application des douanes congolaises dénommée e-douanes, à la satisfaction des participants à cette séance de travail.

Après la signature de l'Accord-cadre, le programme de la journée s'est poursuivi avec la visite de la direction régionale des douanes de Paris à la Porte des Lilas où la délégation a pu constater l'opérationnalisation de certaines unités douanières françaises.