Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Les districts sanitaires soulagés et rassurés

Porteuse d'équipements et de médicaments, la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a fait un diagnostic des hôpitaux de base et des Centres de santé intégrés (CSI) des Plateaux afin de mieux répondre aux attentes de la population par la revitalisation des districts sanitaires.

Dans les localités de Makotipoko, de Ngania, de Bouemba, Ongoni, Lekana, Kebara, Ollombo, Ngo, Djambala et bien d'autres du département des Plateaux, que la ministre en charge de la Santé a visité du 29 janvier au 1er février, les problèmes au niveau des hôpitaux de base et des Centres de santé intégrés sont quasiment les mêmes. Plateau technique incomplet, déficit en ressources humaines, manque de médicaments dont certains sont pourtant disponibles à la Centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé au niveau de Brazzaville...

« Ici, au CSI de Ngania, nous n'avons pas de laborantin. Le paludisme est l'unique maladie que nous connaissons par reflexe puisqu'en cas de problème de santé nous ne pouvons pas faire des examens », a expliqué Isabelle Ondzé, habitante de la localité, lors d'une série de questions-réponses avec la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, surprise de constater qu'au niveau de l'hôpital de base d'Abala, la maternité n'existe pas. De quoi se demander où se font les accouchements.

Par ailleurs, à Makotipoko le tableau est le même avec une particularité. Avec la montée des eaux du fleuve Congo, la localité a été inondée, le Centre de santé intégré quasiment infréquentable jusqu'au moment où les eaux ont commencé à baisser. « Les épidémies vont surgir puisque d'autres quartiers sont encore dans l'eau », a prévenu le sous-préfet, François Tsuini.

Soulagement

En attendant d'apporter les solutions à long terme, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement a mis à la disposition des structures sanitaires d'une dizaine de localités visitées des équipements de diverses natures, entre autres, lits d'hospitalisation, microscopes... Les médicaments ont accompagné ce lot de matériel technico-médical. « Par ce geste, la ministre, au nom du gouvernement, vient soulager tant soit peu les populations dans les différentes localités des Plateaux en faisant en sorte qu'aucun malade ne soit laissé-pour-compte malgré la dureté des temps », a indiqué le préfet de ce département, Alphonsine Akobe Ompagana.

Les animateurs des centres de santé intégrés et hôpitaux de base ont abondé dans le même sens. « Ce genre de visite et le matériel mis à notre disposition nous fortifient et va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien-être de la population », a déclaré, Pascal Itouera, chef du CSI de Mbon.

Redynamisation

Selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, les directeurs départementaux des soins et services de santé doivent s'investir sans répit à l'amélioration des performances des districts sanitaires afin de garantir l'offre des soins de santé primaires avec son volet santé communautaire qui doit être pris en compte dans les plans de travail annuels budgétisés du département ministériel. « Chaque département doit avoir au moins un district sanitaire fonctionnel et mieux piloté, c'est-à-dire, disposer d'un réseau des formations sanitaires de premier échelon et d'un hôpital de district, les deux liés par le système de référence et contre-référence », a-t-elle fait savoir avant de souligner que cette revitalisation est d'une importance capitale dans l'attente de la couverture maladie universelle.

Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Unicef et du Fnuap qui ont accompagné la ministre dans cette ronde, ont promis d'apporter leur soutien au gouvernement qui a de nombreux défis à relever dans chacun des secteurs concernés par ces agences onusiennes : santé, population, enfant.