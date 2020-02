Congo-Brazzaville: FAC - Les retraités disent adieu aux armes

Un échantillon des militaires des Forces armées congolaises (FAC), retraités depuis le 31 décembre 2019, a été honoré le 1er février, au grand quartier général des FAC.

Issus de plusieurs unités, les militaires retraités des différents grades ont mis fin à leur carrière après avoir accompli avec engagement et discipline leur devoir au profit de la République. Ils ont, au cours de la cérémonie de levée des couleurs et d'adieu organisée à leur faveur, restitué symboliquement les attributs des FAC au chef d'Etat-major général.

Disposés à accompagner l'armée congolaise particulièrement dans la formation des jeunes, ces anciens militaires sortent des effectifs de l'armée tête haute. « Nous avons passé ces derniers mois à former les jeunes appelés à nous relever. Nous pouvons dire que nous leur avons transmis tout notre savoir et nous partons le cœur léger. Nous resterons très disposés à toutes vos sollicitations, toutes les fois que les besoins se feront sentir », a signifié au nom des militaires retraités, le colonel Gustave Otounga, ancien chef d'Etat-major adjoint de l'armée de l'air. Il a, en outre, saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils aux jeunes militaires, particulièrement à ceux qui sont aux postes de commandement. Ses différentes recommandations ont été fondées sur la discipline, la loyauté, le patriotisme, l'engagement et bien d'autres conditions qui caractérisent la vie d'un bon militaire.

Pour sa part, le chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, s'est réjoui de la fierté et la sérénité avec lesquelles les personnels admis à la retraite quittent "le navire" après avoir joué, chacun selon ses qualités et sa place, leur partition. Il a également demandé aux jeunes de suivre les pas des anciens. « J'exhorte les plus jeunes à vous imiter et à mieux faire pour que vos efforts et votre exemple ne soient pas vains. Engageons-nous tous, anciens et jeunes, à ne pas laisser distendre les liens qui nous unissent », a-t-il indiqué. Notons que pour clore la cérémonie en beauté et marquer officiellement le départ de ces anciens militaires, un défilé qui a regroupé plusieurs corps de l'armée congolaise a été organisé.