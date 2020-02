Afrique de l'Est: La Somalie décrète l'état d'urgence face aux criquets pèlerins

C'est le premier pays de la région à le faire. La Somalie déclare « urgence nationale » face à l'invasion de criquets pèlerins, qui touche actuellement la Corne de l'Afrique. Des millions de ces insectes, capables de parcourir 150 km par jour, sont descendus jusqu'au Kenya, et menacent les cultures et la sécurité alimentaire. La Somalie et l'Éthiopie n'avaient pas vu d'essaims d'une telle ampleur depuis 25 ans.

Les criquets menacent « la fragile situation de la sécuritaire alimentaire en Somalie », déclare le ministre de l'Agriculture, dans son communiqué. Des chercheurs estiment que l'invasion actuelle, d'une ampleur inégalée depuis des années, est provoquée par des variations climatiques en Afrique de l'Est, qui ont aussi provoqué sécheresses et inondations.

Ce sont d'immenses nuages sombres qui se déplacent dans le ciel depuis plus de deux mois. Des nuages formés par les essaims de criquets pèlerins. Ils sont des millions et parcourent jusqu'à 150 kilomètres par jour à la recherche de végétaux. Chacun d'entre eux ingère 2 grammes quotidiennement. Ces insectes consomment aussi du fourrage et menacent donc les sources de nourriture des personnes, mais aussi de leur bétail, précisent les autorités somaliennes.

En prenant cette mesure d'urgence nationale, le gouvernement veut concentrer les efforts pour contenir ces essaims avant les récoltes, prévues pour le mois d'avril.

L'Éthiopie et le Kenya sont également touchés. Au Kenya, les criquets se dirigent désormais vers la vallée du Rift, l'un des greniers de la région. Les Nations unies appellent à une mobilisation internationale pour endiguer la propagation de ces criquets.

Une invasion exceptionnelle due aux fortes pluies de ces dernières semaines, inattendues en cette période de l'année habituellement saison sèche. La terre humide favorise la reproduction des criquets, jusqu'à 300 œufs par femelle. À ce rythme, les essaims pourraient atteindre prochainement l'Ouganda et le Soudan du Sud.

Les ministres des pays de la Corne de l'Afrique prévoient de se réunir vendredi prochain, pour aborder le sujet ensemble.