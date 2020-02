Togo: Le préfet de VO porte plainte contre un prêtre Catholique pour perversion

document

Après le conseil épiscopal justice et paix auquel le gouvernement a refusé l'accréditation pour le prochain scrutin présidentiel, c'est contre un des prêtres de l'Église Catholique que le gouvernement s'est plaint.

Dans un courrier adressé le 27 janvier 2020 à l'Évêque du Diocèse d'Aného, le préfet de Vo Kokou LEGUEDE se plaint des comportements du Révérend Père Joseph KOUMAGLO. Selon le courrier N°022/20/PVO, le représentant du pourvoir central accuse le Père de "perversion".

La goutte d'eau qui a débordé le vase au eu lieu lors de la messe d'enterrement de la défunte mère de Me Paul Dodji APÉVON. Et donc le préfet demande à ce que "des leçons et instructions lui (le Révérend Père Joseph KOUMAGLO, ndlr) soient données".

"Objet : La perversion du Père Joseph KOUMAGLO

Excellence Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous témoigner toute ma gratitude, ma reconnaissance et tous mes remerciements pour vos multiples actions et activités pour le développement de toutes les communautés en général et de la communauté Catholique en particulier. Que le Tout-Puissant, Dieu de la Miséricorde vous accompagne et vous comble de sa grâce et de sa sagesse.

Excellence, Monseigneur, nous avions apprécié et apprécions toujours votre démarche que vous aviez menée vers nous, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, le 27 mai 2016. Une occasion qui nous avait permis de découvrir votre mission salutaire et celle des autres curés de votre diocèse et de tout le pays.

Cependant, force est de constater que le Père Joseph KOUMAGLO, que je n'hésite pas à nommer, ne joue pas son rôle d'homme de Dieu. Au lieu d'œuvrer à la cohésion et à l'harmonie et se comporter en digne représentant des communautés catholiques, notre Révérend Père sème la division et la haine entre les populations.

Excellence Monseigneur, le Révérend Père Joseph KOUMAGLO, toutes les fois que l'Autorité Centrale commande de messes à l'occasion des fêtes d'indépendance de notre pays, comme cela se fait sur toute l'étendue du territoire, profite de ces occasions pour s'attaquer aux autorités administratives du pays en général et la préfecture en particulier avec des propos malintentionnés et grossiers à leur endroit. C'est ainsi que le samedi dernier, à l'occasion de la messe d'enterrement de la maman à Me Dodji APÉVON, notre Révérend Père, devant une grande foule composée des autorités de tout genre, venues de partout du Togo, a transformé la messe d'enterrement à un meeting de parti politique poussant toute l'assistance à une désolation totale.

Excellence Monseigneur, nous disons non à ces genres de machinations qui divisent davantage nos populations et qui les incitent à la haine, à la mésentente et à la désunion des filles et fils de la préfecture et de tout notre pays le Togo. Cela a été une honte et une déception pour toute la préfecture de Vo, surtout que d'autres sont venus d'autres préfectures du Togo et d'ailleurs.

Excellence Monseigneur, nous ne voulons plus encore ça pour notre préfecture. Les occasions pareilles doivent être au profit de la consolidation de la paix, de l'amour et à l'appel à l'union et à la cohésion sociale tant prônés par l'église, famille de Dieu et qui sont gage du développement des communautés.

Alors, Excellence Monseigneur, je souhaite vivement que des leçons et instructions lui soient données pour un bon accomplissement de la mission sacerdotale et pour le bonheur de nous tous.

Vous remerciant une fois encore pour votre mission, je vous prie, Excellence Monseigneur, de bien vouloir agréer l'expression de ma profonde gratitude".