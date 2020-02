Congo-Kinshasa: Une Fondation d'assistance sociale et un prix « Étienne Tshisekedi » voient le jour à Kinshasa

A l'occasion du troisième anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, samedi 01 février 2020, une Fondation d'assistance sociale portant son nom a été créée pour immortaliser la mémoire du feu Lider Maximo, mais aussi pérenniser le combat des valeurs démocratiques.

La Fondation a un caractère caritatif et se dote la mission de soutenir les plus démunis. Il y a également un prix Étienne Tshisekedi pour récompenser et encourager les efforts des Congolais et Africains qui s'illustrent dans la lutte contre les anti-valeurs, lutte pour un État de droit et la démocratie.

Monseigneur Gérard Mulumba, Chef de la Maison civile du Chef de l'État et frère cadet du feu opposant historique, est le Directeur de la Fondation. Pour lui, Tshisekedi est un esprit, en même temps un état d'esprit. » Tous les Congolais devraient s'inspirer de la lutte menée par Wa Mulumba pour l'éclosion d'un État de droit en République démocratique du Congo « , a-t-il laissé entendre.

Pour ce prélat catholique, le prix récompensera les Congolais et Africains, et plus tard, les braves combattants du monde entier qui luttent pour le bonheur de tous. Il convient de rappeler que cette annonce a été faite lors d'une messe en mémoire d'Étienne Tshisekedi, organisée le samedi 01 février à son mausolée, dans la commune de la N'sele.