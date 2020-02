Cote d'Ivoire: Ligue 1 -Julien Chevalier - "On espère s'inscrire dans la durée, mais quand on est jeune, on est parfois irrégulier"

L'Afad a quitté la 2ème place du classement de la Ligue 1, le vendredi 31 janvier 2020 après sa lourde défaite face à l'Asec ( 1-3) au Parc des Sports de Treichville en match comptant pour la 15ejournée.

Les Académiciens d'Abidjan occupent désormais la 3eplace avec 24 points ( + 3 et un match en retard). Le nouveau dauphin du Racing d'Abidjan est l'Asec Mimosas vainqueur de choc du football ivoirien.

Les jaune et noir doivent ce succès grâce aux réalisations de Salifou Diarrassouba (67e min) Traoré Benie (87e min) et Zaki Godwin (89e min).

Après trois matchs sans victoires ( 14e journée face au Racing d'Abidjan ; 13ejournée face au FC San Pedro et finale de la Coupe de la Ligue devant l'US Bassam ), les Mimosas ont renoué avec la victoire, pour revêtir "le manteau de dauphin" de la Ligue 1 avec 24 points ( + 8).

Les hommes du coach Julien Chevalier totalisent en 15 matchs 7 victoires. La dernière victoire de l'Asec remonte à la 12e journée face au WAC. 3-1, c'était le score de cette rencontre. Pour ce retour heureux, les jaune et noir enregistrent le même score à la grande satisfaction des actionnaires.

Pour l'entraîneur Julien Chevalier, l'Asec est récompensée. « On est récompensé aujourd'hui comme on aurait dû être récompensé sur d'autres matchs. Le football, c'est parfois injuste. On a perdu ces derniers temps, mais les joueurs méritaient. Ils donnent tout, ils travaillent beaucoup. On est récompensé.

On a un peu plus d'efficacité et de réussite que ces derniers temps où le succès nous fuyait. On perdait des rencontres où on ne méritait pas de perdre. Le sort s'est inversé. On l'a provoqué. On a pu être très fort.

On espère s'inscrire dans la durée. On bosse pour cela maintenant. Quand on est jeune, on est parfois irrégulier. Ils font tous les efforts pour cela. On va continuer à travailler et on ne va jamais s'arrêter », a commenté le technicien français de l'Asec.

Battu lors du match aller ( 0-1), l'Afad n'a pas pu renverser la tendance. Et cette défaite selon le coach Yonsian Alain est à mettre sur le compte de l'absence des cadors du groupe suspendu. «

On a des cadres de l'équipe suspendue . Je pense que c'est cela qui a été la difficulté. De nouvelles recrues pour leur première fois ont été crispées. Je pense que c'est ce qui a fait la différence.

C'est un championnat, il reste encore des journées à jouer. Il n'y a pas de feu à la maison. On sait qu'on terminera dans le haut du tableau», a justifié Yonsian Alain.