Afrique: Audit de la CAF - Fin de mission pour Fatma Samoura, la Secrétaire générale de la FIFA

Elle était chargé « de faire un audit général de la CAF afin d'évaluer la situation actuelle au sein de la confédération et de contribuer à l'accélération du processus de mise en oeuvre des réformes en cours, destiné à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés ».

Six mois après, Fatma Samoura, Secretaire Générale de la FIFA, est en fin de mission. Une note rendu publique par la CAF ce dimanche a confirmé la fin du travail de la Sénégalaise.

« La CAF tient à remercier le président de la FIFA et Madamela Secrétaire générale pour leur engagement et implication dans le cadre de la coopération CAF-FIFA pour le développement du football africain », lit-on dans le communiqué de l'instance dirigeante du football africain.

Alors que Fatma Samoura va quitter le Caire, le communiqué indique que la coopération se poursuivra entre CAF et FIFA pour une phase d'implémentation et de mise en œuvre des réformes concernant l'arbitrage, l'infrastructure, les compétitions, la gouvernance sur la base des documents élaborés par la Reform Task Force.

Ces documents prendront en compte la mise en œuvre dans l'immédiat de tous les aspects relatifs à la gestion financière et administrative ; l'assurance de l'indépendance effective des organes juridictionnels tel qu'approuvées par le comité exécutif ; la continuation de la réflexion et de l'échange sur les aspects juridiques et statutaires.