Maroc: 703 exposants à la 26ème édition du SIEL

Le Salon reflètera une image lumineuse de la culture marocaine.La 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisée du 6 au 16 février sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, reflète une image lumineuse de la culture marocaine, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Les données statistiques liées à cette édition témoignent de l'attractivité croissante de cet événement culturel et de la consolidation continue de sa position au niveau international, a affirmé M. Abyaba lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement.Cette édition connaîtra, ainsi, la participation de 703 exposants, dont 267 directs et 436 indirects, venus du Maroc, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, qui présenteront un fond documentaire riche et varié, couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages, a précisé le ministre.

M. Abyaba a noté que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a mis en place deux espaces d'animation conçus spécialement pour les enfants, afin de stimuler leurs talents artistiques, scientifiques et intellectuels, avec près de 79 activités programmées, animées par 63 participants.Le ministre a relevé que cette édition met à l'honneur la République de Mauritanie, afin de célébrer les liens historiques, forts et séculaires unissant les deux pays, mais aussi pour mettre en exergue les multiples facettes et expressions culturelles de ce pays dans les domaines de la littérature, de l'art, des coutumes partagées et de l'histoire commerciale centenaire.Dans ce sens, une délégation culturelle et artistique de la République de Mauritanie présentera au public marocain des œuvres créatives, artistiques, scientifiques et patrimoniales de la culture mauritanienne, a-t-il-souligné.Pour sa part, le chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie au Maroc, Mohamed Mouloud Oueld Mohamed Salem, a exprimé la fierté de son pays de participer en tant qu'invité d'honneur à cette "manifestation culturelle de longue date, accueillie par un pays séculaire, culturellement et intellectuellement diversifié et doté d'un riche patrimoine civilisationnel".Il a souligné que la présence conjointe du Maroc et de la Mauritanie dans les manifestations culturelles reflète l'importance des relations bilatérales et leur diversité, notant que les deux pays ont de forts liens historiques et culturels.

Le diplomate mauritanien a, par ailleurs, salué l'interaction du public marocain avec les activités culturelles programmées dans le cadre du SIEL et le taux de participation important qui reflète l'engouement vis-à-vis de ce salon.Selon les organisateurs, cette 26ème édition du SIEL connaîtra la participation de plusieurs écrivains, chercheurs, et professionnels venus du Maroc et des quatre coins du monde.Ainsi, un total de 380 intervenants seront au rendez-vous pour animer divers séminaires, soirées poétiques, rencontres et présentations d'ouvrages nouvellement parus.Cette édition prévoit, également, des moments forts, tels que la cérémonie de remise du prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, la cérémonie de remise du prix national de la lecture et celle honorant des personnalités intellectuelles et créatives de diverses régions du Royaume.