Cote d'Ivoire: Vœux du Rhdp à Ouattara - Ce que Gon Coulibaly, Adama Bictogo et Patrick Achi ont dit au palais des sports de Treichville

Le dimanche 2 février 2020, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du Rhdp à son président Alassane Ouattara, au Palais des sports de Treichville, les hauts cadres du parti, ont salué leur président pour avoir eu l'idée de mettre sur pied ce parti.

Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du Directoire du Rhdp, la décision du président Ouattara de mettre en place le Rhdp, est la marque d'une vision politique qui a pour but de bien conduire la destinée du pays.

Un parti qui selon lui, rassemble tous ceux et celles qui ont en partage les idéaux de paix, de dialogue, de fraternité, unité nationale, de stabilité politique, et de progrès économique du président Félix Houphouët-Boigny.

Pour Amadou Gon Coulibaly, le Président Alassane Ouattara a vu juste en prenant l'initiative d'un tel rassemblement afin, selon lui, de poursuivre dans la stabilité, l'œuvre du développement de la côte d'Ivoire qui a connu un long coup d'arrêt depuis le début des années 2000. Pour lui, le Rhdp qui, selon lui, réunit la très grande majorité des ivoiriens, est un pari réussi pour l'avenir du pays.

« Nous devons dire merci au Président Alassane Ouattara d'avoir permis au Rhdp d'accéder au pouvoir en 2010. Nous devons lui dire merci pour le bilan de la gestion de notre pays depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire.

Je voudrais, au nom du Directoire du Rhdp et au nom de la grande famille du Rhdp, vous renouveler en ce début d'année 2020, année pleine de défis et décisive pour notre pays, notre soutien total.

Notre parti est totalement engagé derrière vous pour notre victoire à la prochaine élection présidentielle et celles qui suivront.

Toutes les instances du parti réunies, souhaitent avoir vos orientations pour l'année 2020 et voudraient d'ores et déjà vous donner l'assurance que vos orientations seront mises en œuvre avec la plus grande rigueur et la plus grande célérité pour notre victoire en vue de consolider la stabilité et le développement de notre pays ».

Commentant l'actualité socio-politique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a invité le Président Alassane Ouattara à rester serein devant les « bavardages » des adversaires.

« Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, ils parlent et parlent, mais, quand vous voyez tous les représentants des instances de votre parti ici réunies, qui représentent des millions et des millions d'ivoiriens épris de paix et qui ne veulent que le développement de la Côte d'Ivoire, ils peuvent parler et continuer de parler.

La Côte d'Ivoire qui avance et qui est débout, continuera de l'être sous votre leadership», a-t-il rassuré le Président Alassane Ouattara.

Adama Bictogo : « Monsieur le président, voici vos soldats »

Le ministre Adama Bictogo, Directeur exécutif du Rhdp , après avoir fait un bref bilan des mouvements d'implantation des structures du parti à travers le pays, a assuré le président Alassane Ouattara de la capacité de ces structures à relever tous les défis pour une victoire du parti à l'élection présidentielle de 2020 et aux autres scrutins qui suivront.

«Monsieur le Président Alassane Ouattara, le Rhdp que je viens de vous présenter est prêt à relever tous les défis. Il constitue aujourd'hui une machine à gagner et représente la première force politique de notre pays.

Dans la mise en œuvre d'un maillage aux fins d'une gestion efficace et efficiente de nos ressources humaines, le Rhdp a mis en place 15000 sections épousant ainsi la cartographie des 10500 lieux de vote.

Chaque section étant constituée de 10 comités de base et que chaque comité de base est constitué de 25 militants. L'atteinte de cet objectif se traduira par une base de données de 3,750 millions de militants.

Monsieur le président, votre appel a rencontré la réponse de vos militants. Tous les militants m'ont chargé de vous traduire leur engagement pour la victoire du Rhdp en 2020. Les hommes et les femmes que vous avez voulu responsabiliser sont là devant vous. Monsieur le président, voici vos soldats», a lancé Adama Bictogo.

Il a rappelé au Président Alassane Ouattara qu'au plan organisationnel, le Rhdp, c'est 73 coordonnateurs régionaux, 271 coordonnateurs régionaux associés, 198 délégués départementaux, 468 délégués départementaux associés, 325 délégués communaux, 1008 délégués communaux associés, 556 délégués sous-préfectoraux et 1323 délégués sous-préfectoraux associés, 4192 animateurs du pari au quotidien, répartis dans 4 coordinations régionaux.

Odette Ehui Agnéro, présidente des femmes du Rhdp, a elle aussi, assuré le président Alassane Ouattara de la détermination de ses camarades et elle à investir le terrain pour la victoire du Rhdp à la présidentielle de 2020. Elles disent être dans l'attente des instructions.

Les ministres Albert François Amichia et Patrick Achi, qui sont intervenus, ont félicité le Président Ouattara pour ses actions à la tête du pays. Patrick Achi qui intervenait au nom des Coordonnateurs régionaux, a dit que le Président Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire.