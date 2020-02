Angola: Neuf propositions pour la raffinerie de Soyo en cours d'évaluation

Luanda — Neuf propositions d'entreprises nationales et étrangères, sur les 15 qui ont été soumises au ministère du Pétrole et des Ressources minérales (Mirempt), pour la construction de la raffinerie de Soyo, dans la province du Zaire, ont été acceptées et passent à la phase d'évaluation.

Sur la base de l'appel d'offres public international, lancé le 24 octobre, 31 entreprises ont manifesté leur intérêt à participer à ce concours, mais seulement 15 ont présentés des propositions pour la construction de la raffinerie qui aura une capacité de produire 100.000 barils de pétrole par jour.

Les propositions de SDRC, JIANGSU SINOCHEM CONSTRUCTION, CO, QUANTEN CONSORTIUM, CME, AIDA et VSF, TOBAKA, INVESTMENT GROUP, ATIS NEBEST-ANGOLA, SATAREM, GEMCORP CAPITAL et CPP sont en cours d'évaluation.

Les 5 et 6 mars sont réservés à l'analyse des propositions, tandis que l'annonce du gagnant est prévue pour le 31 du même mois, selon le calendrier des actions du ministère du Pétrole.