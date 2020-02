Congo-Kinshasa: Coronavirus - Le gouvernement arrête des mesures concrètes

"Il n'y a pas de cas suspect ici en RDC pour le moment, mais nous devons être vigilants et renforcer notre système de surveillance à tous les endroits, surtout les portes d'entrée nationales", a laissé entendre le virologue Jean-Jacques Muyembe à propos du Coronavirus.

C'était au cours d'une réunion spéciale présidée par le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba le samedi 1er février 2020, sur des mesures de prévention contre cette épidémie qui fait déjà des victimes en Chine et partout à travers le monde. En présence de quelques membres du gouvernement directement impliqués par cette affaire, le docteur Muyembe a souligné le fait que "nous devons tout faire pour que ce virus n'entre pas chez nous".

Le Vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a assuré que les moyens qu'il faut ont été garanti par le gouvernement de la République à l'équipe de tous les experts et il n'y a pas de raison pour que la population puisse paniquer.

En fait, "cette question a interpellé le gouvernement de la République qui s'est réuni aujourd'hui sous la conduite du Premier ministre, entouré de tous les experts que nous avons notamment, le professeur Muyembe qui est un expert de réputation internationale et qui a une très longue expérience dans tout ce qui est maladie virale [... ] Nous avons arrêté des mesures concrètes pour faire face à toute éventualité", a expliqué Gilbert Kankonde.

«Faire le diagnostic très rapidement»

Parmi les dispositions prises, il y a le ministère de la Santé qui a tenu déjà 3 réunions sur ce programme et, selon le docteur Jean-Jacques Muyembe, nous avons eu le plan qui a été préparé et qui montre bien que si tout est mis en place, il y aura une détection rapide du virus et une riposte rapide pour éviter que la flambée de cette épidémie se transforme en une épidémie mortelle dans notre pays.

Pour cela, dit-il, il faut avant tout mettre les moyens pour détecter, confirmer les cas. "J'ai dit au Premier ministre que dès le 4 février, il y a un expert de l'INRB qui va se rendre à Dakar pour une formation spéciale organisée par l'Organisation Mondiale de la Santé et Africa CDC pour le diagnostic. Il reviendra avec les réactifs et, à partir du 9 février l'INRB sera en mesure de confirmer une épidémie de maladie à CORONAVIRUS", a-t-il souligné.

Le Premier ministre, quant à lui, a demandé que ces capacités de diagnostic soient également transférées à d'autres villes du pays. "C'est ce que nous allons faire très prochainement, pour que notre pays soit en mesure de faire le diagnostic très rapidement".

Parmi les membres du gouvernement central présents à cette séance, il y a le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde ; celui du Budget, Mayo Mambeke ; des Finances Sele Yalaguli ; son collègue des Affaires Sociales, Madame Rose Boyata ; le Ministre des Actions Humanitaires, Steve Mbikayi, mais également le Vice-ministre des Affaires Etrangères et Congolais de l'Etranger, Raymond Tchedya ; le Vice-ministre des Transports et Voies des Communications, Jacques Yuma ; le Vice-ministre du Budget, Félix Momat, le Conseiller du Chef de l'Etat en matières de la Santé, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et le Virologue Jean-Jacques Muyembe.