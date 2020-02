Congo-Kinshasa: Formation sur le métier du numérique - La France jette son dévolu sur Kinshasa Digital Academy

Au-delà des relations diplomatiques et économiques, la France reste un partenaire de taille pour la République Démocratique du Congo qui entend développer tous les domaines de la vie nationale.

A côté de l'éducation, le numérique est l'un des secteurs clés par excellence auquel l'Hexagone est résolument engagé pour redynamiser et accompagner l'économie et le domaine de la nouvelle technologie de l'information au Congo. Le développement dont le pays de Tshisekedi veut, passe à tout prix par la formation de la jeunesse qui est l'avenir de cette nation congolaise.

C'est dans cette optique que l'Ambassade de France en RDC s'active à soutenir la création du tout premier centre de formation sur le numérique qui a ouvert ses portes le 31 janvier 2020, au Campus Texaf- digital, ex- Concession Cotex, à Gombe/Kinshasa.

C'est François Pujolas, ambassadeur de France en RDC, qui a inauguré la Kinshasa Digital Academy, en présence l'ensemble des partenaires institutionnels et entreprises. Une ambiance bon enfant a marqué cette cérémonie officielle d'ouverture de cette école pionnière dont la vocation est d'offrir deux types de formations certifiantes, intensives et professionnalisantes dans les technologies de l'information : développeur·de web et référent·e-digital.

Toutefois, le diplomate français a signifié le soutien de son pays qui consiste à encourager l'ambition d'un saut numérique au service du développement économique de la RDC. Cette initiative française Choose-Africa est portée par l'Agence française de développement, membre du réseau La France en RD Congo, et par sa filiale proparco.

Elle s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'engagement pris par le président de la République française, Emanuel Macron, d'accompagner la révolution de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique. Il a affirmé que 2020 est une année de renforcement de partenariat entre la France et l'Afrique.

Afrique 2020 : François Pujolas encourage les entrepreneurs

Ainsi, François Pujolas a profité de l'occasion pour convier les entrepreneurs intéressés à participer au Sommet Afrique-France sur le thème de la ville durable, qui se tiendra à Bordeaux du 04 au 06 juin 2020, à s'inscrire dès à présent au challenge de 1000 entrepreneurs.

Signalons que Kinshasa Digital Academy est membre du réseau des fabriques Simplon.co, entreprise sociale et solidaire française, qui utilise le numérique comme levier d'inclusion en révélant des talents différents et accompagne la transformation numérique des organisations.

40 apprenants sur mille candidats ont été sélectionnés pour participer à cette première rentrée académique. Ils sont en majorité de jeunes congolais dont l'âge varie entre 20 à 30 ans. Avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, ils vont bénéficier pendant sept mois d'une formation gratuite, intense et pratique au métier du numérique.

Pour Jean-Louis Mbaka, Kinshasa Digital Académy utilise une méthodologie spéciale à travers des formations développées conjointement avec les acteurs des autres pays. «Chez nous, la pédagogie est active; l'apprenant est confronté à une situation qui l'oblige à trouver de solution concrète. Le travail en équipe et le savoir-faire sont des éléments primordiaux que nous utilisons dans l'apprentissage », a précisé le Directeur et Co- Fondateur de Kinshasa Digital Académie.

Il annonce que des sessions de formation spéciales sont prévues pour permettre aux acteurs nationaux et étrangers de partager leurs expériences avec les apprenants. « Cette semaine nous avons l'honneur de recevoir deux agents du Facebook », a renchéri Jean- Louis Mbaka.

Basée sur la formation pratique et intensive du métier numérique, Kinshasa Digital Academy s'est assignée comme mission de former, insérer de manière professionnelle et assurer la mise en adéquation entre les compétences et le besoin du marché.