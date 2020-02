Tunisie: Kairouan - Des établissements de plus en plus menacés

Des intrus s'introduisent dans les écoles, les collèges et les lycées pour voler le matériel des salles de classe la nuit et racketter les élèves pendant la récré et les heures creuses.

Décidément, la situation générale va de mal en pis dans plusieurs établissements éducatifs du gouvernorat de Kairouan.Outre le manque d'enseignants, l'absence d'eau potable, de blocs sanitaires, de cantines et de gardiennage nocturne, plusieurs écoles et collèges sont dans un tel état de délabrement qu'ils finissent par représenter une menace pour la vie des élèves et des enseignants. On citerait l'exemple du collège 2-Mars 1934 où un pan du plafond s'est effondré sur les tables, heureusement inoccupées à 13h45, ce qui aurait pu causer une catastrophe.

Par ailleurs, plusieurs élèves n'ont pas eu cours, faute d'enseignants. Ainsi, les élèves de l'école El Kama Ochaïbra (délégation de Chebika) n'ont pas eu cours depuis maintenant un mois car les suppléants sont en grève.Dans un autre établissement, l'école Ibn-Khaldoun dans la délégation de Bouhajla, les élèves de la 5e année primaire n'ont pas eu cours de français depuis le 15 octobre. D'où la colère et le sit-in des parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants qui passeront, l'année prochaine, en 6e année, avec un niveau très faible.

Par ailleurs, beaucoup d'établissements ont été visités récemment, la nuit, par des bandits qui ont volé des ordinateurs et d'autres équipements coûteux, notamment au collège Ibn-Charaf (Kairouan), à l'école Sahabi 4 (Kairouan-Nord) et à l'école de Rouisset (Chebika). Enfin, plusieurs écoles sans clôtures, surtout en milieu rural, connaissent de plus en plus le fléau des beuveries, à l'instar de ce qui s'est passé il y a une semaine à l'école Ouhaïbia (Chebika). Les élèves et les instituteurs ont été surpris, le matin, par l'état lamentable des salles de classe dont les tableaux, les tables, les placards et les cahiers étaient souillés par de l'urine et des excréments humains, outre les mots grossiers griffonnés sur les murs. Un choc psychologique pour les habitants qui trouvent injustifiable ce genre de comportement inqualifiable. La construction de clôtures, le renforcement du gardiennage et la protection des fenêtres par du fer forgé s'avèrent donc très urgents, si on veut protéger nos établissements.