Tunisie: En marge de la performance de ons jabeur à Melbourne - Ces champions sous-estimés !

Ons Jabeur n'était pas tendre envers le Cnot, elle exprime un ras-le-bol des champions qui exigent le droit aux moyens... et à l'estime.

On reparle encore et toujours de ce que la tenniswoman Ons Jabeur a accompli à Melbourne. Au-delà de la performance sportive (ce n'est pas donné à tout le monde de faire un quart de finale sur un grand chelem), c'est ce qui a suivi cette performance à tous les niveaux. La championne n'a pas été tendre envers le président du Cnot et n'a pas mâché ses mots envers cette institution. Pour ceux qui n'ont pas apprécié son attitude, Ons Jabeur n'a pas de leçon à prendre de quiconque. Elle a dénoncé le manque de soutien du Cnot, mais elle a aussi parlé, à travers d'autres médias, du manque de soutien de la tutelle, c'est aussi son droit le plus absolu.

Sommes-nous en train de vivre une époque où nos champions sont en train d'être lâchés par l'Etat qui n'arrive plus à les mettre en valeur ? En quelque sorte, oui, sans chercher à incriminer personne, il y a un problème général (un malaise) envers les champions. L'Etat, à travers le ministère des Sports (essentiellement le département d'élite), à travers les fédérations, à travers le Cnot, gère très mal le dossier de l'élite. Ce n'est pas faute de moyens, mais en partie de la gestion et de l'affectation de ces moyens. C'est aussi une question de bon sens : où va et comment va cet argent dédié aux champions? Qui le contrôle vraiment et qui met une fois pour toute noir sur blanc les critères de l'affectation de ces moyens (il est vrai limités)?

Ce que Ons Jabeur a invoqué n'est pas une invention. On n'a pas encore compris que l'athlète de haut niveau est un sportif éclairé, intelligent, qu'il voyage dans le monde entier et qu'il voit ses concurrents d'autres pays bénéficier d'une meilleure sollicitude. Plus respectés, mieux valorisés, ces champions ne sont pas l'objet de récupération de leurs performances, et pas soumis aux sautes d'humeur ni aux tiraillements entre dirigeants sportifs. Une chose est sûre, la voix de Ons Jabeur si élevée et «rebelle» exprime un malaise général de la part d'une petite population de nos sportifs, les «champions».

Attention, ils ne sont pas (plus) dociles et «indifférents» envers ce qu'on leur fait. Mais à ce propos, il est temps aussi d'avancer des critères «fiables» et clairs sur l'identité d'un «champion» de l'élite qui a droit au financement public. On s'excuse, mais ils ne sont pas tous champions. Leurs performances ne sont pas les mêmes. Un quart de finale d'un grand chelem, ce n'est pas n'importe quoi. Pour tous les sports, il faudra dresser une liste «hiérarchisée» des athlètes d'élite. Et chacun selon son effort et ses performances. Sinon, on va continuer avec l'actuel modèle inéquitable où des athlètes moins brillants ont des budgets élevés, plus élevés que ceux qui le méritent le plus.