Tunisie: Lutte / championnat d'afrique en Algérie - Vingt-trois pays au rendez-vous

La Tunisie prendra part à la joute continentale, toutes catégories confondues.

Les équipes nationales cadettes, juniors et séniors (hommes et femmes) s'envoleront demain pour l'Algérie où elles prendront part au championnat d'Afrique qui démarrera ce mardi et se poursuivra jusqu'au 9 courant. Vingt-trois pays ont confirmé leur participation à ce rendez-vous continental. Ils seront représentés par 392 lutteurs et lutteuses dont 53 tunisiens. Nos internationaux se sont préparés en prévision de ce championnat d'Afrique en effectuant deux stages à Hammamet, dont le second était en commun avec 10 lutteurs géorgiens. « Nos lutteurs et lutteuses sont fin prêts pour honorer les couleurs nationales en ramenant d'Algérie une soixantaine de médailles. Le niveau de cette joute africaine s'annonce très relevé. Elle est qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. », a fait savoir le DTN, Ahmed Khedhri.

Barraj, Guennichi et les autres...

Nos deux équipes nationales séniors (lutte libre et lutte gréco-romaine) sont formées des meilleurs lutteurs détenant les titres africains de leurs catégories de poids et qui sont bien motivés pour les conserver. En lutte libre, les Ayoub Barraj (79 kg), Mohamed Sadaoui (97 kg), Sabri Mnasria (86 kg) et Maher Ghanemi (74 kg) partiront avec les faveurs des pronostics pour monter sur la plus haute marche du podium. En lutte gréco-romaine, trois athlètes sont en mesure de glaner de l'or. Il s'agit du poids super-lourd Amine Guennichi (130 kg), Lamjed Maafi (72 kg) et Mohamed Skander Missaoui (87 kg). Nos autres représentants dans les deux styles se sont bien préparés. Ils pourront bien se comporter en remportant des médailles d'argent et de bronze. Il s'agit de Baha Eddine Baalouchi (61 kg), Farouk Jelassi (65 kg), Haithem Dakhlaoui (70 kg) et Imed Kédidi (92 kg) qui sont tous issus de la sélection de lutte libre. Du côté de la sélection gréco-romaine, les Mehdi Dhaker (60 kg), Radhwan Tarhouni (67 kg), Mohamed Aziz Landolsi (77 kg), Ghaith Hannachi (82 kg) et Haikel Achouri (97 kg) ont également des chances intactes pour monter sur le podium

Marwa Amri, tête de file

Chez les dames, nos lutteuses et à leur tête la championne Marwa Amri seront parmi les grandes favorites pour glaner l'or. Outre Marwa Amri (62 kg), Sarra Hamedi (50 kg), Lilia Mejri (65 kg), Zeineb Seghaier (72 kg) et Nour Jeljeli (76 kg) seront de sérieuses candidates pour monter sur la plus haute marche du podium. Les autres lutteuses, en l'occurrence Chaima Raoufi (53 kg), Dorsaf Gharssi (55 kg), Siwar Boucetta (57 kg), Siwar Louati Ben Ali (59 kg) et Rihem Ayari (68 kg), tenteront de remporter des médailles d'argent et de bronze.

Des jeunes talentueux

Dans les catégories des cadets, cadettes et juniors (garçons et filles), nos équipes nationales sont composées de jeunes talentueux en mesure de réaliser de bons résultants confirmant les nets progrès enregistrés par la lutte tunisienne.

Voici par ailleurs les listes de nos sélections jeunes :

-Cadets (lutte libre) : Mohamed Amine Thanlaoui(45 kg), Mohamed Yacine Hakiri (48 kg), Kossay Ajimi (51 kg), Saber Dridi (55 kg), Mohamed Ali Zorgui (65 kg), Oussama Ghanemi(71 kg) et Mohamed Hassen Nasr (110 kg)

- Cadets (lutte gréco-romaine ) Mohamed Amine Thanlaoui (45 kg), Mohamed Yassine Hakiri(48 kg) ,Kossay Ajimi (55 kg), Mohamed Amine Malhi (65 kg) ,Mohamed Ali Zorghi (71 kg), Oussama Ghanemi (80 kg) et Mohamed Hassen Nasser (110 kg).

- Cadettes : Fatma Dridi (40 kg), Abir Zarrouki (43 kg), Nessrine Khadhraoui (46 kg), Meriem Barkouti (49 kg), Nour El Houda Raoufi (53 kg), Ikram Ben Hammouda (57 kg), Ismahene Ben Nasr (61 kg), Khedija Jelassi (65 kg), Ranine Saidi (69 kg) et Samar Klai (73 kg).

-Juniors (2 styles) : Saber Dridi (57 kg), Farouk Jelassi (65 kg, Mohamed Ali Zorgui (70 kg), Kamel Jawadi (79 kg), Chiheb Eddine Chihi (92 kg) Mehdi Jouini(55 kg), Mehdi Dhaker (60 kg), Mohamed Amine Mehdi (67 kg); Lamjed Maafi (72 kg), Mohamed Aziz Landolsi (77 kg) Mohamed Fadhel Blaghji.

- Juniors (jeunes filles) : Chaima Raoufi (50 kg), Nour El Houda Raoufi (53 kg), Lobna Ichaoui (55 kg), Ikram Ben Hammouda (57 kg), Takwa Abdessalem (59 kg), Hiba Ben Hammouda (62 kg), Khedija Jelassi (65 kg), Zeineb Seghaier (68 kg), Nour Jeljeli (72 kg) et Samar Klai (76). Des cadets ou des cadettes pourront réglementairement participer avec les juniors.

La délégation tunisienne sera conduite par le membre fédéral Omrane Ayari et le DTN Ahmed Khedhri. Les lutteurs des différentes catégories seront encadrés par les entraîneurs nationaux Hassen Mastouri, Hatem Bouallègue, Mohamed Rochdi Rhimi, Fawzi Kharrazi, Hatem Romdhane et Montacer Abidi. Les trois arbitres Badreddine Sassi, Mohamed Bouslahi et Mohamed Jamel Kharrazi seront également du voyage.