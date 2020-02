Tunisie: Reportage - L'expo «Creative youth market» : Ces savants du présent et du futur...

La Cité de la culture a inauguré, le 29 janvier 2020, la 1ère Edition du Salon des industries culturelles et créatives ; un évènement qui s'est étalé sur trois jours. L'espace principal de ce monument architectural haut en symboliques a été aménagé de sorte à accueillir un grand nombre de jeunes compétences, spécialisées dans la culture digitale. Des jeunes pour qui l'essor économique et culturel rime, immanquablement, avec hautes technologies et avancée numérique.

Occupant un stand personnalisé ou partageant le même stand, dans un esprit de compétitivité et de complémentarité, de jeunes entrepreneurs s'apprêtent, probablement pour la première fois, à faire valoir leurs savoir-faire respectifs, leurs domaines de créativité et d'innovation et leurs passions pour un monde plus futuriste que jamais.

Eveil à la robotique et à l'exploration

Mlle Oumaïma Chaâbani représente un centre de loisirs scientifiques, destiné aux enfants âgés entre 6 et 16 ans. Instauré en 2014, le Centre «Sciencia» propose aux jeunes érudits deux axes d'intérêts, appropriés à leurs tranches d'âges respectives, à savoir la robotique et l'exploration. «Dans le premier volet, nous ne comptons nullement sur les cartes programmables, présentes sur le marché mais plutôt sur des cartes que nous concevons nous-mêmes. Et c'est au tour des enfants adhérant au Centre de réaliser les projets, conformément aux consignes », explique Oumaïma. Quant au volet relatif à l'exploration, il touche quasiment à toutes les sciences notamment la chimie, l'optique, le corps humain, le concept du village écologique, le système solaire, etc. Pour adhérer au Centre, l'enfant bénéficie d'une séance de découverte afin de pouvoir choisir entre les deux axes d'activité. Pour les adhérents, une séance hebdomadaire de deux heures est mise à leur disposition les week-ends et le mercredi durant l'après-midi. Par ailleurs, et durant les vacances, des clubs sont programmés du lundi au vendredi, soit de 9h à 13h.

Parallèlement aux séances de robotique et d'exploration assistées, des kits scientifiques sont proposés aux petits génies : l'on découvre, non sans intérêt, un kit de chimie qui permet d'exécuter des expériences chimiques ou encore le kit «kamyounti» (mon camion ), lequel consiste en un puzzle en 3D. «Nos programmes rejoignent, en quelque sorte, les programmes scolaires sans pour autant qu'ils soient identiques ou redondants. Le Centre regroupe près de 70 adhérents. Il s'active aussi au-delà de l'enceinte de son siège pour intervenir dans des écoles privées. Nous nous apprêtons, par ailleurs, à former des ambassadeurs qui représenteront le Centre dans d'autres régions. Cette nouvelle expérience sera lancée, prochainement, à Bizerte et à Sousse», ajoute-t-elle.

A quand l'accès à l'information ?

Un peu plus loin se trouve le stand spécifique au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Tunisie. Mme Myriam Abassi, coordinatrice générale, rappelle qu'il s'agit d'un Centre spécialement destiné aux jeunes dirigeants d'entreprise âgés de moins de 45 ans. Créé en 1998, le Centre se penche sur la formation, l'influence, le développement et le suivi des PME. «Nous sommes présents dans huit régions, à savoir le Grand-Tunis, Bizerte, Sfax, Nabeul, Sousse, Mahdia, Monastir et Tataouine. Au départ, nous avons accompagné une douzaine de jeunes dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons réussi à soutenir pas moins de 600 jeunes entrepreneurs», indique-t-elle. Et d'ajouter que les PME représentent 50% de l'économie nationale, ce qui en dit long sur son importance dans la dynamique socio-économique.

Le Centre accompagne aussi les étudiants dans le but de faciliter leur accès au monde entrepreneurial. Mme Abassi met l'accent, en revanche, sur un hic qui continue à entraver le parcours des jeunes entrepreneurs et qui fait défaut malgré des requêtes inlassables : l'accès à l'information ! «Il est inadmissible, de nos jours, de ne pas avoir accès à l'information administrative et de contraindre les entrepreneurs à se déplacer jusqu'aux administrations pour avoir l'information ! Tout comme il est intolérable de ne pas accéder à Internet dans un évènement comme celui-ci !», s'exclame-t-elle, indignée. Elle saisit l'occasion pour dénoncer l'absence de toute stratégie de l'Etat en matière d'accompagnement et d'appui aux PME...

Echange et perspectives

Mlles Amani Lounis, Nour Enneïfer et M. Bilel Bellili représentent trois start up, indépendantes l'une de l'autre, mais qui partagent tout de même le même stand et le même centre d'intérêt : la technique 3D.

Amani Lounis travaille comme assistante de direction commerciale et de gestion des clients à la start up Netinfo. Il s'agit d'un centre de certification adobe et d'une Ecole d'art et de technologie spécialisée dans tout ce qui relève du 3D, notamment l'Autodesk, l'infographie, la création et le développement des jeux vidéo 3D, etc. «Il s'agit du premier centre de formation en technologie 3D en Afrique du Nord, implanté qu'il est en 1999.

Notre participation au présent Salon a pour finalité de permettre une plus grande visibilité à notre Ecole, d'élargir notre base de données et d'entrer en contact avec des start up et des PME avec lesquels nous pourrions créer des partenariats fructueux», indique-t-elle.

Réalité virtuelle : une technique imposante

Nour Enneïfer représente, quant à elle, la start up Voxlart Studio. Cette entreprise, implantée en 2015, est spécialisée dans la visualisation en 3D, notamment la visualisation architecturale, laquelle acquiert une importance majeure dans son activité. «Cette spécialité connaît une demande croissante. Nous collaborons, en effet, avec les sociétés immobilières et les architectes immobiliers et d'intérieur. Nul ne peut nier que les vidéos classiques et les photos sont plus que dépassées de mode à l'ère des 3D !

Aussi, proposons-nous aux clients de voir l'espace virtuel en 3D et même de changer les détails à leur guise, notamment les couleurs ou le mobilier. Nous sommes, poursuit-elle, sur le point de mettre en place une nouvelle application game qui sera téléchargeable par GSM».

Quant à Bilel Bellili, il dirige l'espace DALL ou Digiartll. Il s'agit d'un espace de co-working, destiné aux férus de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixée. «La première consiste à regarder la réalité en 3D via le placement du smartphone dans un casque vier. La réalité augmentée est possible via, quasiment, le même principe sauf qu'elle permet d'ajouter à la réalité des détails virtuels, accessibles via la technique du vier intégré ou le casque intégrant des applications. Quant à la réalité mixée, elle rassemble les deux techniques précitées», explique-t-il.

Le culturel-digital au service du social

DALL œuvre pour le développement des jeux vidéo, conçus pour deux catégories : les mineurs et les adultes. Pour les férus âgés de moins de 18 ans, l'objectif étant de les initier aux abc du digital, notamment la programmation, l'intelligence artificielle et le développement des jeux vidéo. «Nous n'allons pas tarder à organiser la 3e édition du concours «Sghirek yetfannen», dont la deuxième édition a été tenue, l'an dernier, à la Cité de la culture. Nous recevons, en effet, des enfants âgés entre 12 et 15 ans qui aspirent à enrichir leurs connaissances ou à renforcer leurs capacités digitales. Nous prenons en charge les plus doués pour mieux les encadrer et leur offrir l'opportunité d'améliorer leurs performances», souligne-t-il. Quant aux adultes, ils disposent de l'opportunité d'avoir des connaissances plus approfondies en matière des volets précités. Cette start-up se penche, aussi, sur la réalisation de trois projets, à savoir l'amélioration de l'environnement de l'autiste ; un projet qui nécessite des travaux de recherche et d'analyse. Le deuxième projet consistera en la lutte contre l'addiction via l'intelligence artificielle. Quant au troisième projet, il visera une meilleure transition linguistique pour les matheux via la facilitation du processus du passage de la 9e année de l'enseignement de base à la première année de l'enseignement secondaire.

Manifestement, les idées ne manquent pas et les jeunes compétences, porteuses d'idées innovantes, ne ménagent aucun effort pour réussir leurs challenges et mener à bien leurs projets. Mlle Nesrine Chamkhi représente la start up Elfood Lab. Cette petite entreprise fraîchement instaurée œuvre pour la valorisation du patrimoine culinaire à travers la commercialisation de plats traditionnels revisités ou encore via la création d'un magazine en ligne portant sur l'anthropologie culinaire en Tunisie. «Nous sommes sept fondateurs passionnés du patrimoine culinaire tunisien. Nous avons monté notre entreprise en février 2019. Depuis, nous avons franchi plusieurs étapes notamment l'étude du marché, l'étude financière de notre entreprise, le test du marché, le droit d'auteur, le business plan, etc. Nous sommes parvenus, en peu de temps, poursuit-elle, à commercialiser nos produits sur le marché local et nous aspirons à élargir notre champ d'activité et accéder aux marchés internationaux».