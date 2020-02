Algérie: Sidi Bel-Abbès - Saisie de plus de 962 kg de kif traité et démantèlement de 24 réseaux de trafic de drogue en 2019

Sidi Bel-Abbes — Les services de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont saisi en 2019 plus de 962 kg de kif traité et 826 comprimés psychotropes et démantelé 24 réseaux de trafic de drogue, en plus de l'arrestation de 96 individus dont 65 ont été écroués, a-t-on appris dimanche du chef du groupement territorial de la gendarmerie nationale, le colonel Abdi Mohamed.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités de l'année 2019 des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès, il a été constaté une hausse de la quantité de drogue saisie par rapport à 2018, année durant laquelle il a été saisi 599 kg de kif traité et le démantèlement de 83 réseaux de trafic de drogue, avec l'arrestation de 81 mis en cause.

Parmi les affaires traitées en 2019 celle concernant la saisie de 446 kg de kif traité le 9 octobre dernier à bord d'un camion frigorifique intercepté lors d'un barrage fixe sur l'autoroute Est-ouest. Les gendarmes ont découvert cette quantité de drogue soigneusement dissimulée à l'intérieur du camion et ont arrêté deux individus impliqués. Il a été également saisi le 26 janvier 2019 plus de 200 kg de kif traité au niveau d'un barrage fixe sur l'autoroute et l'arrestation de deux mis en cause, a-t-on fait savoir.

Les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont traité 1.748 affaires dont 58 criminelles, 1.242 délits, 448 infractions aboutissant à l'arrestation de 1.887 individus dont 99 ont été écroués.Les crimes contre les personnes représente le plus important taux avec 872 affaires, suivis des crimes contre les biens avec 605 affaires, a-t-on indiqué.Concernant la sécurité routière, il a été enregistré, l'année dernière, 57 accidents de la route faisant 47 morts et 112 blessés, soit une hausse par rapport à 2018 de 37 %. Les raisons des accidents de la route restent toujours liées au facteur humain avec un taux de 91%.