Algérie: Marbre - Un marché créateur de richesse et d'emploi nécessitant une réorganisation

Alger — L'exploitation optimale du marbre contribuera efficacement à la diversification de l'économie nationale et à la création d'emploi, mais pour booster cette filière d"avantage, il est nécessaire de la réorganiser, a affirmé dimanche à Alger le vice-président de l'Association inter-wilayas des professionnels des matériaux de construction "El Bouniane" M. Stiti Raouf.

S'exprimant lors d'une rencontre des professionnels du marbre et autres pierres de construction et d'ornementation, M. Stiti a indiqué que le marbre algérien constitue un marché prometteur mais délaissé, ajoutant que l'Algérie possède de nombreux gisements qui restent selon lui, "insuffisamment exploité".Il a souligné, par ailleurs, la nécessité de mettre en place un système d'information "efficace" pour réorganiser cette filière.Il a appelé les professionnels à s'organiser et créer des regroupements pour fournir des statistiques officielles concernant cette filière et autres matériaux de construction.

De son coté ,le Président de l'association "El Bouniane" M.Baghli Omar a indiqué que son association contribue à promouvoir les métiers du marbre, des granites et autres pierres de construction et d'ornementation, en réunissant également les différents intervenants concernés par les activités liées à l'exploitation et l'utilisation de la pierre de construction.L'expert consultant, M.Daiboun Farouk a indiqué lors de son intervention que l'Algérie importe annuellement plus de 70 millions dollars du marbre, en mettant l'accent sur la nécessité d'exploiter nos gisements et booster cette filière.Pour sa part, l'expert international M.Martinelli Maurizio a affirmé que la formation est "indispensable" pour booster la filière du marbre, en relevant l'importance de créer une école spécialisée pour dispenser des formations aux métiers du marbre et autres pierres de construction.L'association "El Bouniane" organise jusqu'au 4 février des rencontres dédiées aux professionnels des métiers du marbre et autres pierres de construction et d'ornementation.