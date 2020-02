Algérie: Renforcer l'arsenal juridique pour promouvoir les prestations pharmaceutiques dans le Sud

Adrar — Les participants à une rencontre d'étude sur la situation des pharmacies dans le Sud ont appelé, dimanche à Adrar, à l'enrichissement du dispositif juridique organisant l'activité de Pharmacie en vue de la promouvoir ses prestations dans le Sud.

Lors d'une rencontre tenue à la Maison de la Culture, l'accent a été mis notamment sur l'engagement de procédures organisationnelles susceptibles de renforcer le rôle des pharmacies dans l'accompagnement sanitaire, du point de vue de la disponibilité du médicament, mais aussi de l'ancrage de la culture préventive et de l'éducation sanitaire.

Ces efforts ont contribué, en coordination avec les instances de tutelle et les différents partenaires, à l'ouverture de plus de 4.100 pharmacies dans les régions enclavées du Sud, en plus de la proposition d'ouverture d'une antenne de la Pharmacie centrale.

Initiée par le SNAPO, la rencontre a aussi pour objectif l'échange de vues entre pharmaciens de différentes régions du pays sur les voies de promotion de l'activité pharmaceutique dans le Sud, et sur l'encouragement des pharmaciens à contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement de la région en médicaments de manière suffisante et régulière, selon les organisateurs.En marge de la rencontre, tenue avec la participation de laboratoires, de distributeurs de médicaments et d'établissements bancaires, a été organisée une exposition mettant en exergue les nouveautés dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, notamment nationale.