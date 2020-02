Gabon: Détection - Emilie Bellec Une valeur sûre pour le pays

Emilie Bellec est une jeune handballeuse de nationalité Franco-gabonaise âgée de 18 ans qui évolue avec la formation de Nantes Atlantique HB. Ancienne joueuse du Lanester handball, partie en 2017 chez les Nantaises et évoluant désormais en LFH depuis la saison 2018, elle pourrait être un atout majeur pour la relance du handball féminin.

Passée professionnelle au sein de la formation nantaise cette année, et joueuse impressionnante, Emilie Bellec, dont la maman est Gabonaise, pourrait être l'athlète sur laquelle le Gabon construirait l'avenir du handball version féminine aux vues de ses qualités individuelles et athlétiques, cette gauchère sociétaire du Nantes Atlantique Handball arbore fièrement le numéro 7 cette saison et peut prétendre à une place en sélection gabonaise.

En effet, mesurant 1,69m et évoluant au poste d'ailière, Emilie Bellec a toutes les qualités nécessaires pour intégrer la section féminine du handball gabonais. Seulement, elle a déjà joué pour l'équipe de France cadette de handball, et cela peut représenter un handicap pour la partie gabonaise. A l'heure de la restructuration du sport sur le plan général au Gabon, il serait judicieux pour les dirigeants du hand d'agir au plus vite.

La diaspora gabonaise est un vivier sur lequel les dirigeants sportifs gabonais peuvent s'appuyer, pour bonifier le niveau des sélections gabonaises souvent jugées moyennes avec des championnats pas toujours au niveau requis.