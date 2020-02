Gabon: Les zones humides - La situation interpelle Muyissi Environnement

interview

Le monde célèbre les zones humides, au Gabon, les membres de l'ONG Muyissi Environnement se disent préoccupés par le cas du parc national des Monts Birougou à Mbigou dans la Ngounié. Le président, Ladislas Ndembet a accordé une interview à l'occasion du 02 février dont le thème est Zones humides et biodiversité

(Gabonews) : Quel est le regard de votre ong à propos des zones humides ?

Ladislas Ndembet :Nous n'avons pas un travail spécifique sur les zones humides.

Quel est vôtre programme d'activités en ce sens ?

Dans la province de la Ngounié où nous sommes, il y a toute la zone du parc national des Monts Birougou et ses environs qui sont déclarés zone humide. C'est le château d'eau de la Ngounié. Malheureusement, cette zone est menacée par les activités d'orpaillage. La plupart de ces orpailleurs viennent des deux Congo voisins. Cette zone où de nombreux cours d'eau prennent leurs sources s'expose à une contamination à cause des produits utilisés.

La situation de la Ngounié où se trouve votre siège ?

Cette situation interpelle notre organisation et nous souhaitons établir une collaboration avec le Conservateur du parc national des Monts Birougou pour mener des campagnes d'information et de sensibilisation entre Malinga et Mbigou où l'activité d'orpaillage bas son plein.Cette situation interpelle notre organisation et nous souhaitons établir une collaboration avec le Conservateur du parc national des Monts Birougou pour mener des campagnes d'information et de sensibilisation entre Malinga et Mbigou où l'activité d'orpaillage bat son plein. Notre organisation a une grande mission dans ses objectifs : protéger le réseau hydrographique de la Ngounié et partant du Gabon.