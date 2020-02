Algérie: Pour une nouvelle politique de solidarité visant l'intégration des catégories prises en charge

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a exhorté dimanche à Alger les directeurs de l'Action sociale à adopter une nouvelle politique de solidarité visant l'intégration des catégories prises en charge dans le développement socio-économique.

Présidant la deuxième rencontre régionale des directeurs de l'Action sociale de l'Est du pays, Mme Krikou a exhorté les cadres centraux et locaux de son secteur à "assumer pleinement leurs responsabilités à l'égard des catégories vulnérables et aux besoins spécifiques qui ont besoin d'aide et d'accompagnement", les appelant à "redoubler d'efforts pour mener à bien leurs missions dans le cadre d'une nouvelle politique de solidarité visant l'intégration des catégories prises en charge dans le développement socio-économique".

Selon elle, cela passe par l'intensification des visites sur le terrain, l'inspection périodique des centres et établissements relevant du secteur, le suivi de leur gestion et l'écoute des citoyens et de la société civile.Abordant le projet du plan d'action du Gouvernement dans son volet relatif à la solidarité, la ministre a affirmé que cette rencontre et toutes les autres rencontres devant être organisées, "permettront, une fois le bilan du Secteur dressé et les insuffisances relevées, de fixer une stratégie réaliste pour la mise en ouvre de la politique du Secteur avec une nouvelle dynamique qui reflète les aspirations du peuple et les engagements du Président de la République".

Lors de cette rencontre, les préoccupations des catégories prises en charges au niveau des centres relevant du Secteur, ainsi que les besoins des catégories défavorisées qui bénéficient du soutien du ministère dans les wilayas de l'Est ont été soulevés, et ce, en vue de mettre un plan d'action global reposant essentiellement sur une approche qui tient compte de la spécificité de chaque région.Cette démarche intervient en application des orientations du Président de la République, qui a insisté sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'administration et le citoyen et entre le responsable et ses cadres.