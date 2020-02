Algérie: Produits agricoles - Un recensement national des besoins des ménages prochainement

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'attèle à la réalisation d'un recensement national de la demande des ménages algériens sur les produits agricoles pour déterminer avec précision la demande nationale en la matière, a indiqué le Directeur général des statistiques agricoles et des systèmes d'informations, Ahmed Badani.

Cette opération permettra au secteur de l'Agriculture de connaître les besoins nationaux réels en produits agricoles, et ce, dans le cadre de l'objectif tracé par le Gouvernement en vue de la maîtrise et de la réduction des importations, a précisé à l'APS M. Badani.

Il a fait savoir que le secteur œuvrait à la réalisation d'estimations jusqu'en 2025 et l'actualisation des données disponibles à même de mettre en place des objectifs permettant d'accroitre le rendement de la production agricole au niveau de toutes les filières, lesquels s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de l'agriculture qui s'étend jusqu'en 2035.Il est prévu à cet effet la formation d'un groupe de travail commun aux deux parties incluant tous les départements de statistiques, dans l'objectif de conférer davantage de crédibilité, de précision et de transparence, aux chiffres relatifs au secteur.

S'agissant de la numérisation, le même responsable a fait état du lancement, par le secteur, de la réalisation d'un programme d'un montant de 2 Mds Da et s'étendant sur 3 ans, englobant 3 grands projets pour la numérisation et la modernisation de toutes les structures relevant du secteur agricole, qui sera supervisé par la Direction des statistiques agricoles et des systèmes d'information.Il sera procédé à travers ce programme à la modernisation totale des bases de données et des systèmes d'information notamment pour les applications informatiques qui sont créées en vue de bénéficier en temps réel des informations relatives au secteur.

Ce programme qui concerne toutes les structures relevant du secteur de l'agriculture et des forêts, dont 650 circonscriptions agricoles et plus de 1541 représentants du secteur au niveau des communes, permet de faciliter les procédures aux agriculteurs et ce en garantissant des portails électroniques et un réseau informatique via lequel les opérateurs du secteur peuvent accomplir les procédures à distance et obtenir des informations dans le cadre de l'objectif tracé par le gouvernement pour rapprocher l'administration du citoyen et renforcer la transparence.

Il est attendu, au titre de ce programme, le téléchargement des dossiers relatifs aux différentes filières agricoles et l'établissement de fichiers numériques au profit des agriculteurs sur l'identité de l'agriculteur, ses activités et la superficie de son exploitation agricole, outre la création d'un réseau intranet permettant d'assurer la communication entre les travailleurs du secteur central et les agriculteurs.A titre expérimental, des bulletins d'information sont émis quotidiennement comportant les prix des produits agricoles à travers le territoire national et d'autres données disponibles sur tablette électronique numérique que le ministre du secteur peut consulter via le système informatique.