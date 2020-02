Djibouti: Hamdouk affirme l'importance de la Promotion des Relations avec Djibouti

Djibouti — Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a examiné lors d'une Session Conjointe de Pourparlers à Djibouti ce Dimanche entre le Soudan et Djibouti, coprésidée par le Dr Hamdouk et le Président Djiboutien Ismail Omar Guelleh, l'Evolution de la Situation Politique au Soudan après la Glorieuse Révolution de Décembre.

Le Dr Hamdouk a souligné les efforts du Gouvernement de Transition pour surmonter les Défis auxquels il est confronté en œuvrant pour le Renforcement de la Paix et de la Sécurité dans le pays en plaçant la Réalisation d'une Paix Globale au Sommet de ses Priorités.

Le Premier ministre a souligné la Promotion des Relations avec Djibouti, examinant le Plan du Soudan pour sa Présidence Actuelle de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) qui cherche à bénéficier des Visions et des Propositions de Djibouti en sa qualité de pays Hôte de la Siège de l'IGAD et dans le cadre de la Coordination existante entre les deux pays.Le Dr Hamdouk a abordé les Consultations Continues entre les deux pays sur la Sécurité de la Mer Rouge dans le cadre du Conseil Spécialisé des Pays Concernés et la Coopération avec les pays Voisins de la Mer Rouge.

Le Président Djiboutien Ismail Omar Guelleh a, pour sa part, réaffirmé les Relations de Coopération Profondément Enracinées liant son pays et le Soudan, évoquant les Relations Historiques et Fraternelles entre les deux pays qui seraient encore Renforcées dans tous les Domaines.Le Président Djiboutien a évoqué les Risques et les Défis auxquels la Région est Confrontée, notant que la visite du Dr Hamdouk dans son pays est une Occasion Importante de Suivre les Efforts Conjoints des deux pays pour la Coordination afin de relever ces Défis.

Le Président Guelleh a affirmé la Volonté de son pays à restaurer le Soudan dans son Rôle Naturel dans les Arènes Régionales, Arabes et Africaines, saluant les efforts déployés par le Soudan pour Dépasser la Phase Actuelle et Renforcer la Sécurité et la Stabilité partout le pays, ainsi que la Réalisation des Aspirations du Peuple Soudanais Frère, réaffirmant le Soutien de Djibouti au Soudan dans tout ce qui renforce sa Stabilité et Réalise la Prospérité de son Peuple.