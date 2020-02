Algérie: Oran - Reboisement de près de 2.000 arbustes dans la forêt de M'sila

Oran — La conservation des forêts d'Oran a procédé,samedi, à la mise en terre de quelque 2.000 arbustes au niveau de la forêt de M'sila dans la commune de Boutlélis à l'ouest d'Oran, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement "Un arbre pour chaque citoyen".

La plantation de 2.000 arbustes de diverses espèces adaptés à la nature de cet espace forestier dont le Caroubier, intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la campagne nationale de reboisement lancée le 25 octobre dernier à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, a déclaré,à l'APS, le conservateur des forêts de la wilaya d'Oran.Cette opération est renouvelée chaque samedi à travers les 26 communes de la wilaya d'Oran avec la participation de différents secteurs et acteurs dans le domaine de l'environnement, a souligné Djamel Zaoui, indiquant que la campagne de reboisement se poursuivra jusqu'au 21 mars prochain coïncidant avec la journée mondiale des forêts.

Les zones humides de la wilaya d'Oran verront également des opérations similaires, notamment "Dhayat Oum Ghellaz" qui relève de la commune de Oued Tlélat, au sud d'Oran où est prévue demain, dimanche, une opération de plantation à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, a-t-on fait savoir, soulignant que Boutlélis abrite des forêts telles dont "Le ravin de la vierge", "M'sila" et "Madagh" réparties sur une superficie totale estimée à près de 16.000 hectares.Ces espaces forestiers qui accueillent de nombreux visiteurs nécessitent plus d'attention pour préserver ce patrimoine, a déclaré, pour sa part, la cheffe de daïra de Boutlélis, Fatima Ferrani.

Ont pris part à cette opération de reboisement à la forêt de M'sila, des cadres de la direction de la Jeunesse et sports, des amis de la forêt et de l'environnement et des représentants du mouvement associatif, à l'instar de l'association "Chafia Allah" spécialisée en ornithologie et protection de la faune et de l'environnement. Cette opération a été également marquée par la présence d'enfants pour les encourager à la plantation et les sensibiliser sur l'importance du reboisement.Le bilan préliminaire de la conservation des forêts fait état de la mise en terre de pas moins de 17.000 arbustes de différentes espèces depuis le mois de décembre dernier, date de lancement de la campagne à Oran.