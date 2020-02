Algérie: Cross country Cherdioui Saïd - Domination algérienne chez les hommes et étrangères chez les dames

Tizi-Ouzou — Les athlètes algériens ont dominé, samedi à Tizi-Ouzou, les épreuves de la 36ème édition du challenge international Cherdioui Saïd de Cross-country, qui s'est déroulée au domaine des frères Chabane, à la sortie Sud-est de la ville en raflant les trois premières places du podium.

La première place dans la catégorie séniors (hommes), marquée par une rude concurrence entre les athlètes algériens et leur homologue éthiopiens et kenyans, est revenue à Bourouina Kheireddine du CREPSM d'Alger qui a créé la surprise, suivi du Kenyan Kiplagay Isaac kimutai et l'Ethiopien Achagre Tesema Mokenin.L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB Bou-Arreridj est arrivée en 5ème position.

Dans les catégories jeunes, la compétition a été marquée par une nette domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj (NCBBA et OBBA) chez les filles avec Mekki Ismahane et Lamzaoui Nouara du MA B Bou-Arreridj arrivées respectivement première et deuxième, tandis que la palme est revenue à Benkrama Mohamed du SARA Batna chez les garçons, suivi de Merad Hachem du CSMA.Quelques 1 781 athlètes représentant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres représentant 4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et Ethiopie, ont pris part à cette 36ème édition dédiée aux défunts Bachir Belkacem et Rezki Azaoun, et durant laquelle l'athlète Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club JS Azazga a été honorée par la fédération Algérienne d'athlétisme (FAA).