Tunisie: Just Mercy «La voie de la Justice» de Destin Daniel Cretton, actuellement en salle - Réquisitoire sur grand écran

2020 possède déjà son biopic dramatique : «Just Mercy : La voie de la justice» revient sur le vécu haletant d'un avocat, devenu une figure de lutte des années 80, le jeune Bryan Stevenson. Peut -on classer l'œuvre de Destin Daniel Cretton dans la même lignée que «The Green Line» de Frank Darabont sorti en 1999? Retour sur un film à l'accueil critique et commercial flamboyant...

Le film relate la période tumultueuse de Bryan Stevenson. Après ses études à l'université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d'une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans.

Et ce, en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres politico-juridiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et d'autres comme lui au sein d'un système hostile.La bonne intention du réalisateur se sent dans les péripéties du film : la principale, selon lui, est d'évoquer «La Veuve et l'Orphelin», connus dans les archives historiques de la justice américaine, autrefois, gangrenée, corrompue mais qui montrait une façade juste, tranchante dans ses verdicts.

Le cas emblématique traité dans le film est celui d'un innocent, enfermé dans le couloir de la mort dans une région située dans le sud raciste et ségrégationniste des Etats - Unis. Face à la situation juridique absurde, un véritable imbroglio intenable, l'avocat tente de réagir, de rester à la surface avec toute l'intégrité du monde, en ayant parfois l'espoir et en le perdant peu de temps après au gré de la résistance et des trahisons.Les acteurs incarnent à merveille des personnages, perdus, incompris. Ils provoquent empathie et émotion. Le film ne fera pas long feu dans la durée : il reste tout de même divertissant... sans plus. Il passe actuellement dans toutes les salles de Tunis. A l'affiche, Michael B.Jordan, Brie Larson et Jamie Foxx.