Tunisie: Concert de musique au Théâtre de l'Opéra à Tunis - Au cœur de l'Amérique latine ...

L'orchestre et chœur de l'Opéra de Tunis du Pôle musique et formations symphoniques du Théâtre de l'Opéra présentera mercredi 5 février 2020 à 19h00 au Théâtre de l'Opéra un concert de musique latine et classique avec la participation du violoniste vénézuélien Alexis Cardenas et son quartet.

Le concert qui sera dirigé par Nathalie Marin est un voyage au cœur de l'Amérique latine à travers les sonorités notamment d'Aldemaro Romero avec des escales sublimes à travers l'Europe de Camille Saint-Saëns et de Johann Sebastian Bach.

Le concert sera marqué par la participation du violoniste Alexis Cardenas et son quartet. D'origine vénézuélienne, Alexis Cardenas commence ses études musicales au Conservatoire de Maracaïbo, sa ville natale, jusqu'en 1992 où il rejoint New York pour se perfectionner notamment à la Juilliard School. Il est alors soliste de divers orchestres symphoniques du Venezuela ; il joue notamment au sein du Simon Bolivar Youth Orchestra, avant de rejoindre la France où il obtient un Premier Prix au Cnsm de Paris.

Il est lauréat de nombreux concours internationaux : Tibor Varga (1997), Long Thibaud (1999 Fritz Keisler en Autriche (2000), Henryk Szeryng au Mexique (2000), « Révélation classique de l'Adami » au Midem de Cannes en 2001, Concours Paganini en 2002 puis 2e Grand Prix à Montréal en 2003. Il mène aujourd'hui une brillante carrière de soliste et joue régulièrement dans les plus grandes salles de concert et festivals, en France comme à l'étranger. Il se produit également avec son ensemble Recoveco, mais aussi à la tête de l'Orchestre national d'Île de France dont il occupe le premier pupitre de violoniste supersoliste.

Un concert à découvrir, donc, où le violon sera le roi de la scène au grand plaisir des mélomanes.