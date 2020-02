Congo-Kinshasa: Développement et Actions humanitaires - Samy Badibanga reçoit l'Ambassadeur Suisse et la délégation du CICR

L'Honorable Samy Badibanga, 1er Vice-président du Senat, a accordé deux audiences, dernièrement, à Rachel Bernhard, cheffe de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge "CIRC" en RDC, et Roger Denzer, Ambassadeur de la Suisse en RDC.

Au menu, une série d'échanges fructueux au sujet des actions humanitaires et de développement à effectuer en RDC. Pour Madame Rachel, cela a été une première prise de contact, dans le cadre de sa récente prise des fonctions en tant que Cheffe de la délégation du CICR en RDC. L'Ambassadeur Suisse, accompagné par le Sénateur She Okitundu, a, quant à lui, soulevé le sujet lié aux démarches pouvant permettre aux investisseurs de son pays de se déployer au Congo-Kinshasa. Entre actions humanitaires et développement économique, les fers du 1er Vice-président du Sénat sont bel et bien au feu.

Prise de contact

En effet, cette rencontre était une première prise de contact entre l'honorable Samy Badibanga et Madame Rachel Bernhard. Car, celle-ci vient de prendre ses fonctions de cheffe de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge, CICR en sigle, en RDC. Elle a succédé à M. Jeremy England. Le rôle du CICR n'est plus à démontrer sur l'ensemble du globe, et en RDC particulièrement.

Actions humanitaires

Leurs échanges ont porté sur les possibilités d'amplifier le rendement des actions humanitaires dans l'ensemble du territoire national, et plus précisément dans les zones de tension où le besoin est plus qu'accru. Madame Rachel a épinglé le challenge qui ne se limite pas qu'à apporter de l'aide humanitaire, mais qu'il faut surtout mobiliser les financements de cette aide pour la rendre possible.

Partenariat RDC-Suisse

Roger Denzer, ambassadeur de la Suisse en RDC, accompagné par l'honorable She Okintundu, s'est entretenu avec l'honorable Badibanga au sujet des échanges RDC-Suisse, plus précisément sur des possibilités pour les investisseurs suisses d'investir au Congo. Il a souligné le défi qu'il y a dans le secteur des actions humanitaires et des actions de développement, et a fait montre d'un grand intérêt pour ces secteurs prometteurs.

Les fers au feu

Ce tableau résume, comme il se doit, le labeur qu'abat le Sénateur Samy Badibanga par rapport aux enjeux à caractère national. Il a recommandé à l'ambassadeur suisse de s'intéresser également à plusieurs domaines de développement de la RDC, dans le but d'affermir le partenariat entre les deux nations. La forge est sans nul doute en activité.