Congo-Kinshasa: UNIKIN - Thomas Luhaka invite chaque partie à prendre des dispositions idoines

C'est à travers une correspondance adressée le 28 janvier dernier au recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) a décidé la reprise des activités académiques au sein de cet établissement d'enseignement supérieur pour le lundi 24 février 2020. Thomas Luhaka invite, par conséquent, toutes les parties prenantes à prendre des dispositions adéquates en vue d'une reprise apaisée.

En attendant une décision finale sur la reprise des activités académiques à l'Université de Kinshasa, le ministre Thomas Luhaka avait, autrefois, saisi en correspondance le Recteur de l'UNIKIN pour lui demander de relancer les activités administratives au sein de la colline inspirée, depuis le 20 janvier dernier. Réagissant après analyses et examens du chronogramme lui proposé par le Recteur de la colline inspirée, le ministre de tutelle, dans une lettre datant du 28 janvier 2020, a annoncé la reprise de toutes les activités à l'Université de Kinshasa pour le 24 février 2020. Et quant au Comité de gestion et toutes les différentes parties prenantes, il a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'une reprise apaisée desdites activités.

Quid de la hausse des frais académiques ?

Conformément à la décision du Gouvernement issue de la 17ème réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020, le ministre de tutelle a fait savoir que pour l'année académique 2019-2020, les frais d'études ne seront pas revus à la baisse à l'Université de Kinshasa. Par contre, les frais connexes relatifs au fonctionnement minimum de l'Université seront, de manière consensuelle, appréciés par le comité de gestion de cette alma mater et ses partenaires.

Pour rappel, les frais académiques ont été revus à la hausse à l'Université de Kinshasa au terme de 485.000 Francs congolais pour les classes montantes et 490.000 pour les classes de recrutement. Et, c'est à travers cette décision que les étudiants ont exprimé leur colère, en se lançant dans les actes de vandalisme qui ont poussé le gouvernement à prendre des mesures très sévères, allant jusqu'à suspendre les activités académiques et déguerpir tous les étudiants résidants des homes. Ces incidents malheureux ont eu lieu du 6 au 7 janvier 2020.