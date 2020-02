Congo-Kinshasa: Le BCNUDH note une légère baisse des violations des droits de l'homme

Au cours de la conférence hebdomadaire de la Monusco qui s'est tenue le mercredi 29 janvier 2020, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), à travers son Directeur en RD. Congo, Abdoul Azziz, a relevé une réduction considérable des violations des droits humains, en 2019, dûment depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir.

Cependant, le BCNUDH a dénoncé les mauvaises conditions de vie dans les prisons congolaises.

Abdoul Azziz a fait savoir que 6.545 violations des droits de l'homme se sont passées en 2019, soit une moyenne de plus de 545 violations par mois. Cette déclaration a relevé une légère baisse de 4% par rapport à 2018, où l'on avait compté 6.831 violations. Le Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme a laissé entendre qu'il y a une amélioration des conditions d'exercice des libertés publiques suite aux élections de décembre 2018 et depuis l'avènement du Président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. D'après ce diplomate, cette baisse des violations découle aussi de la diminution de la répression violente des manifestations publiques. « Il existe encore des restrictions de l'espace démocratique de la part des autorités congolaises avec des restrictions injustifiées et disproportionnées des libertés publiques et des actes de harcèlement d'opposants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, dans le but de faire taire les voix perçues comme critiques », a-t-il ajouté.

Mauvaises conditions carcérales

Abdoul Azziz a, par la même occasion, rappelé que lors de la dernière visite de 5 jours, soit du 23 au 27 janvier dernier, de la Haut-commissaire des Nations Unies aux Droit de l'homme, Michelle Bachelet, en RD. Congo, le constat a été très amer concernant l'état des prisons à travers la res publica. Michelle Bachelet a fait le point sur cette question avec les différentes autorités congolaises notamment, le Président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ainsi que le ministre des droits de l'Homme, a renseigné devant la presse le directeur du BCNUDH/RDC, avant d'indiquer qu'ils ont convenu d'agir rapidement.

« La situation des prisons s'est dégradée depuis le début de l'année 2019. Et, depuis le début du mois de janvier 2020, nous avons enregistré plus d'une trentaine des cas des morts, rien qu'à la prison Centrale de Makala, dus aux mauvaises conditions de détention, mais surtout à l'accès à la santé et à la nourriture à cause de la surpopulation dans les prisons », a laissé entendre Azziz Abdoul. Il a renchéri en disant que : « les autorités ont convenu d'un ensemble d'actions urgentes et le Ministre de la Justice, Célestin Tunda, a réitéré son engagement à la Haut-commissaire d'aller très rapidement visiter les prisons à travers le pays afin de prendre des mesures urgentes ».