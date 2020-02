Congo-Kinshasa: Détenu à l'IPKIN depuis le 25 janvier 2020 - L'Asbl Muana INA exige la libération sans condition de Jérémie Nkongolo

Cité dans l'affaire qui oppose Eliane Bafeno à Moïse Mbiye, Jérémie Nkongolo, ancien guitariste du groupe musical du Pasteur de l'Eglise Cité Bethel, serait incarcéré depuis le 25 janvier dernier à l'Inspection provinciale de la police- Ville de Kinshasa (IPKIN).

Ce lieu a été d'ailleurs pris d'assaut, vendredi 31 janvier dernier, par les membres de l'Asbl Muana INA. Réunissant les anciens et nouveaux étudiants de l'Institut national des arts (INA), cette association dont fait partie Jérémie Nkongolo exige la libération inconditionnelle de l'un des leurs "détenu illégalement".

Sans être entendu, sans comparution, cet ancien musicien de l'artiste et pasteur Moïse Mbiye broie du noir dans le cachot de l'IPKIN, pendant plus d'une semaine déjà. Cependant, certaines sources renseignent que Jérémie Nkongolo serait accusé d'être le lanceur des vidéos compromettantes et sexistes qui font tabac sur la toile, concernant ce dossier Bafeno-Mbiye.

De son côté, l'Asbl Muana INA dénonce une certaine partialité dans le chef des forces de l'ordre car, tous les compagnons qui ont été incarcérés le même jour avec ce guitariste ont été relâchés. «L'artiste Jérémie Nkongolo était arrêté en compagnie de quelques artistes en pleine séance au Studio. Ses codétenus ont été tous libérés et seul Jérémie Nkongolo croupit illégalement dans les cellules de l'IPKIN, telle est l'importance de notre présence ici », a fait savoir John Mbingilay, coordonnateur de Muana INA. «Nous déplorons les conditions inhumaines et sanitaires auxquelles Jérémie NKongolo fait face au cachot. Nous exigeons donc sa libération immédiate et sans conditions», a lancé le coordonnateur.

Et, au regard de ce qu'elle considère comme irrégularité et vice de procédure, l'Asbl Muana INA sollicite l'implication effective de Jean-Marie Lukundji, Ministre de la Culture et des Arts, dans ce dossier afin que l'artiste recouvre sa liberté.

Il y a lieu de rappeler que l'artiste Jérémie Nkongolo est enseignant à l'Institut National des Arts du Spectacle, INAS en sigle.