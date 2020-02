Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption - Une vaste opération « mains propres » en marche !

Le Parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe a déclenché une vaste enquête auprès d'une centaine d'entreprises et services publics, des régies financières de l'Etat et des sociétés privées. En ligne de mire : l'identification et la répression de cas présumés de corruption, de fraude, de coulage des recettes et détournements des deniers publics, de trafic d'influence. Les investigations se déroulent dans la plus grande discrétion.

La « Réquisition d'information » signée le 18 janvier 2020 par l'Avocat général Bruno Kibanza Makumbu porte sur une liste (non exhaustive) de 146 sociétés et services tant publics que privés. Une liste susceptible d'élargissement au fur et à mesure de la progression de l'enquête. La démarche s'inscrit, sans conteste, dans l'appel, plusieurs fois répété, du chef de l'Etat à combattre la corruption, l'une des antivaleurs à éradiquer.

La tâche n'est, cependant, pas aisée. Tant des missions similaires ont été diligentées régulièrement par le passé, sans jamais aboutir à des résultats probants. Au contraire, les pratiques antisociales gagnent en ampleur au fil du temps, jusqu'à se banaliser dans toutes les strates décisionnelles de l'activité économico-financière.

La responsabilité incombe, paradoxalement, aux magistrats et inspecteurs judiciaires, des affaires économiques et autres agents du fisc commis aux contrôles et choisis, dans la plupart des cas, en raison de leur affinité et proximité familiale avec leur mandant.

Le gage de réussite de la nouvelle "Opération mains propres est l'affectation des fonctionnaires préalablement assermentés, justifiant d'une bonne moralité et à qui sera garantie une totale indépendance dans la conduite de leurs enquêtes et l'élaboration de leur rapport final.

Etant entendu qu'un agent ayant prêté serment est censé connaître le sort du corrupteur qu'il risque de précéder, lui-même, derrière les barreaux.

En déployant ses enquêteurs sur le terrain, l'Avocat général (et avec lui, l'opinion publique) doit garder présent à l'esprit, le précédent de la «Commission Lisanga », dépêchée en 2009 par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la minoration des assignations en recettes à la Direction Générale des impôts (DGI).

En son temps, les élus avaient préféré des pots-de-vin et produit un rapport biaisé. Le scandale avait alors fait grand bruit, et jeté durablement une ombre dans les annales sombres de la chambre basse.

Pourtant, et comme c'est souvent le cas, l'affaire avait été étouffée ; les députés de la Commission Lisanga sont allés au terme de leur mandat sans être inquiétés, outre mesure.

Le succès de la mission d'enquête est, par ailleurs, conditionné par une mise en garde des « parrains », où se retrouvent pêle-mêle Ministres, Députés et Sénateurs, Officiers supérieurs et Généraux de l'armée et de la police, Responsables des services spéciaux, passés maîtres dans le trafic d'influence et leur protection des mandataires publics et opérateurs économiques nationaux ou étrangers coupables de corruption, de fraude et de détournements de deniers publics.