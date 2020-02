Tunisie: «Scandale» (Bombshell) de Jay Roach actuellement dans les salles - En plein dans son époque

La nouvelle année cinématographique commence avec un film dans l'air du temps. Le drame « Scandale » (Bombshell en VO) s'inspire de faits réels en nous narrant le combat de trois journalistes femmes divinement incarnées par Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie, déterminées à dénoncer le harcèlement sexuel d'un patron d'une chaîne de télé américaine. Deux ans après le scandale Weinstein à Hollywood et la vague #MeToo, ce combat ne s'essouffle guère y compris sur grand écran ...

Inspiré de faits réels et de la vague de lutte mondiale contre les agressions sexuelles et le patriarcat qui perdure depuis deux ans, « Scandale » plonge les spectateurs dans les coulisses d'une chaîne de télévision américaine controversée mais influente. Des tensions aux premières alertes jusqu'à l'éclatement et la dénonciation au grand jour, nous découvrirons pendant 1h50 les péripéties traversées par des femmes journalistes qui ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable, l'abjection. Ce long métrage, sorti le 22 janvier dans les salles du monde entier, relate la chute du fondateur de la chaîne Fox News grâce à la lutte tenace de trois jeunes femmes. Il traite du harcèlement sexuel au travail, qui peut aller jusqu'aux agressions extrêmes.

Le film se focalise également sur la position sociale confortable de Roger Ailes, patron de la chaîne. L'homme-cible détient un pouvoir important et possède une réputation intouchable. La dislocation de son statut social s'est déroulée doucement mais sûrement grâce à la ténacité et au courage de ces femmes. Le réalisateur donne un aperçu détaillé du fonctionnement de cette machine médiatique et d'un état des lieux avant de brosser le portrait de ces héroïnes grâce à une narration qui accroche de bout en bout. Leur discours reste brave, leurs personnalités et leurs accomplissements vont à l'encontre de la soumission.

Le film possède une liberté de ton comme on l'a rarement vu et met la lumière sur l'évolution de la liberté de parole, féminine en particulier, à une époque où les tabous ont fait taire la parole libre dans tous les domaines y compris au sein des nations dites « modernes » et « progressistes » comme les USA. Les USA qui ont beau être démocrates en apparence restent profondément conservateurs, de droite. Le film se veut sincère dans son propos malgré quelques maladresses. Il passe actuellement dans toutes les salles obscures du Grand Tunis.