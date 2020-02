Tunisie: Essor des académies sportives au pays - Un enjeu économique et sportif de taille

Les académies sportives du secteur organisé ou anarchique qui ont ouvert ces dernières années doivent passer sous la coupe d'une réglementation claire et bien tracée. On parle de 10.000 centres sportifs actifs dans tout le pays ! Pour donner de l'avenir à cette activité florissante qui fait marcher de nombreux corps de métiers.

Les structures sportives pluridisciplinaires privées font fureur depuis vingt ans notamment pour l'activité footballistique. Il s'agit des écoles de football développées généralement par d'anciens joueurs de football professionnel. En Tunisie on dispose désormais de complexes à la pointe du progrès et des standards internationaux ce qui suscite depuis de nombreuses années un engouement et une véritable passion des amateurs de sport et du public sportif tunisien connaisseur qui cherche à procurer le plaisir du jeu à ses poulains. Certaines académies sportives devraient davantage attirer l'attention des autorités locales pour accompagner son essor.

L'intérêt grandissant pour ces pépinières de talents en devenir parmi les joueurs de football amateurs ou professionnels doit permettre un meilleur avenir à cette activité. Que ce soit sur le plan économique avec les nombreux volets qui sont concernés : publicité, sponsoring, marketing digital, médecine sportive, managers d'équipes et formateurs ou social puisqu'elle permet de développer des enfants épanouis et confiants en leur avenir. Cependant, ce secteur d'activité souffre de la concurrence déloyale de très nombreuses écoles anarchiques qui travaillent dans l'anonymat et «sans réglementation quelconque ni cadre juridique». Les responsables et directeurs des écoles bien structurées ne laissent rien au hasard. Ils ont saisi La Presse de Tunisie pour transmettre leurs nouvelles aspirations et l'espoir que leurs vœux pieux soient enfin exaucés pour une embellie du secteur.

Celui de voir leur activité grandir et prospérer puisque pour l'heure ils ne disposent que d'un seul complexe sportif. M. Marouene Guezmir, ancien joueur de l'Espérance Sportive de Tunis et directeur d'une école de football, affirme : «Nous utilisons les meilleurs équipements pour notre installation depuis de longues années. Le gazon synthétique est de la quatrième génération et permet la pratique du football dans les meilleures conditions. Tout est mis en œuvre pour la réussite et l'apprentissage des ABC du football pour les joueurs en herbe». Si les terrains extérieurs permettent la pratique du football pour les jeunes pousses âgées entre sept et quatorze ans même lorsqu'il y a du vent par exemple, ce n'est pas le cas lorsque les conditions sont extrêmes lors de fortes pluies. La séance est purement annulée comme stipulé dans le règlement intérieur; toutefois cela se vérifie dans la plupart des écoles de football qui assurent une pratique en plein air appelée «outdoor ».

La qualité de l'infrastructure implantée répond aux critères de sécurité puisqu'il y a des grillages très sûrs et bien finis qui entourent les terrains pour la clôture. Il y a même une aire de repos avec une buvette pour les parents ou la famille qui veulent assister aux entraînements de leur idole ou les jours de matchs en week-end. Quand on vous disait que rien n'est laissé au hasard. A l'entrée de l'académie de football, on trouve une armoirie de trophées fièrement exposée qui trône près du stand de réception. Ces derniers sont remis aux équipes qui ont remporté le tournoi par catégorie en fin de saison généralement au cours du mois de mai. Une galerie d'images et de photos-portraits de joueurs qui sont passés par cette académie est exposée. Certains sont même allés rejoindre les rangs d'équipes professionnelles en Tunisie à l'instar de l'Etoile sportive du Sahel ou hors de nos frontières en France ou en Allemagne.

Une installation exceptionnelle

L'emplacement de l'académie sportive proche de nombreuses écoles répond à un choix stratégique pour le directeur. Cet avantage indéniable permet aux élèves de rejoindre rapidement le centre de football en fin de journée. Lorsque vous comptez inscrire votre enfant pour une saison qui débute en septembre et se termine en mai de l'année suivante, tout est fait pour que la saison soit remplie d'émotions et fascinante sportivement. Par exemple, un enfant inscrit dans l'académie sportive de M. Marouane Guezmir aura droit, généralement, à trois séances par semaine d'une heure, voire plus, lors des rencontres et parties avec d'autres groupes sous trois tuniques différentes, blanc, bleu pour les entraînements et rouge pour les matchs.

Un jeu de trois kits dans un grand sac comprenant maillot, short, chaussettes et même protège-tibias est remis au joueur appartenant à l'école. Bien entendu selon l'année de naissance, l'ordre des couleurs peut être inversé mais ceci est valable au moins pour les natifs de 2012 et 2011 a fortiori. Un survêtement avec manches longues composé du pull et du pantalon intègre les frais d'inscription.

Ces derniers s'élèvent à mille deux cents ou mille cinq cents dinars selon la catégorie d'âge pour une saison et sont inférieurs à ce qui est proposé ailleurs où l'on rencontre un tarif annuel de deux mille cinq cents dinars (sic) ! Un rapport qualité-prix au-dessus du lot même si le transport est assuré de façon optionnelle quand bien même s'il n'est pas indispensable pour les parents qui peuvent assurer les allers et retours de leurs enfants inscrits dans cette école qui satisfait plus d'un.